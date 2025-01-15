В Івано-Франківську купили пончик з патроном усередині. Поліція розбирається – фото

Фото: Руслан Марцінків

У супермаркеті Івано-Франківська виявили патрон всередині пончика, повідомив міський голова Руслан Марцінків. Правоохоронці заявили, що розпочали розслідування.

Марцінків зазначив, що патрон виявився навчальним – так йому сказали у поліції.

Правоохоронці своєю чергою розповіли, що 15 січня класний керівник ліцею міста звернувся до інспектора з освітньої безпеки, повідомивши, що один з учнів знайшов патрон у булці. За словами дитини, цю булку бабуся купила напередодні в супермаркеті.

Поліціянти зазначили, що з'ясовують обставини події.

Фото: Руслан Марцінків