В Івано-Франківську купили пончик з патроном усередині. Поліція розбирається – фото
У супермаркеті Івано-Франківська виявили патрон всередині пончика, повідомив міський голова Руслан Марцінків. Правоохоронці заявили, що розпочали розслідування.
Марцінків зазначив, що патрон виявився навчальним – так йому сказали у поліції.
Правоохоронці своєю чергою розповіли, що 15 січня класний керівник ліцею міста звернувся до інспектора з освітньої безпеки, повідомивши, що один з учнів знайшов патрон у булці. За словами дитини, цю булку бабуся купила напередодні в супермаркеті.
Поліціянти зазначили, що з'ясовують обставини події.
- 18 жовтня 2024 року член Громадської антикорупційної ради при Міністерстві оборони Геннадій Кривошея повідомив, що у замороженій курятині, яку постачають українським військовослужбовцям, виявили голки.