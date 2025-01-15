В Ивано-Франковске купили пончик с патроном внутри. Полиция разбирается – фото
Фото: Руслан Марцинкив

В супермаркете Ивано-Франковска обнаружили патрон внутри пончика, сообщил городской голова Руслан Марцинкив. Правоохранители заявили, что начали расследование.

Марцинкив отметил, что патрон оказался учебным – так ему сказали в полиции.

Правоохранители в свою очередь рассказали, что 15 января классный руководитель лицея города обратился к инспектору по образовательной безопасности, сообщив, что один из учеников нашел патрон в булке. По словам ребенка, эту булку бабушка купила накануне в супермаркете.

Полицейские отметили, что выясняют обстоятельства произошедшего.

Фото: Руслан Марцінків
Фото: Руслан Марцинков
  • 18 октября 2024 года член Общественного антикоррупционного совета при Министерстве обороны Геннадий Кривошея сообщил, что в замороженной курятине, поставляемой украинским военнослужащим, обнаружили иголки.
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