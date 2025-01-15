В Ивано-Франковске купили пончик с патроном внутри. Полиция разбирается – фото
В супермаркете Ивано-Франковска обнаружили патрон внутри пончика, сообщил городской голова Руслан Марцинкив. Правоохранители заявили, что начали расследование.
Марцинкив отметил, что патрон оказался учебным – так ему сказали в полиции.
Правоохранители в свою очередь рассказали, что 15 января классный руководитель лицея города обратился к инспектору по образовательной безопасности, сообщив, что один из учеников нашел патрон в булке. По словам ребенка, эту булку бабушка купила накануне в супермаркете.
Полицейские отметили, что выясняют обстоятельства произошедшего.
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