В Ивано-Франковске раздались взрывы у железнодорожного вокзала. Есть жертвы

Вокзал Ивано-Франковск (Фото: Википедия)

Вечером 11 марта у железнодорожного вокзала в Ивано-Франковске прогремели несколько взрывов, есть пострадавшие и, возможно, погибшие. Об инциденте сообщили в Нацполиции региона.

Сообщения о взрывах на улице Привокзальная поступили в полицию около 18:30. Правоохранители выяснили, что произошли два взрыва вблизи многоквартирных домов.

По состоянию на 19:30 известно о трех пострадавших, на месте работают соответствующие службы, устанавливаются все обстоятельства чрезвычайного происшествия, отметили в Нацполиции.

Глава областной военной администрации Светлана Онищук сообщила, что в результате одного из взрывов загорелась кровля многоэтажки. На месте работают пожарные.

Мэр города Руслан Марцинкив сообщил, что на месте есть погибшие, а по предварительным данным, причина взрыва – взрывчатка.

"Также рядом произошел взрыв в квартире и начался пожар. Причины взрыва устанавливаются", – добавил он.

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