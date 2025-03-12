СБУ: Теракт в Ивано-Франковске совершили двое подростков по заказу РФ, один из них погиб

Подозреваемые (Фото: СБУ)

Теракт в Ивано-Франковске во вторник, 11 марта, совершили двое несовершеннолетних по заказу России. Об этом сообщили Служба безопасности Украины и Национальная полиция.

По данным СБУ, вечером 11 марта российская спецслужба подорвала двух собственных агентов, переносивших самодельное взрывное устройство в районе железнодорожного вокзала в Ивано-Франковске.

По версии следствия, оккупанты завербовали двух местных несовершеннолетних 15 и 17 лет через Telegram-каналы по поиску "легких денег". В результате взрыва 17-летний юноша погиб на месте, а 15-летний подросток госпитализирован с тяжелыми ранениями.

Несовершеннолетние учились в колледжах и дружили. В обмен на обещание денег от оккупантов они по инструкции российского куратора изготовили самодельное взрывчатое вещество и два взрывных устройства, замаскированные под термосы.

Для конспирации они делали это в арендованной за деньги куратора квартире в многоэтажке у железнодорожного вокзала.

Обе взрывчатки юноши снарядили детонаторами с возможностью дистанционного подрыва и металлическими гайками для усиления действия. После этого несовершеннолетние привели оба взрывных устройства в боевую готовность.

В СБУ утверждают, что около 18:30 они направлялись в определенную локацию для размещения одного из взрывных устройств. По дороге российская спецслужба, которая отдаленно отслеживала их передвижение по GPS, активировала взрывчатку.

Помимо несовершеннолетних от удара взрывной волной пострадали еще двое случайных прохожих. Это 20-летний мужчина и 23-летняя женщина. Их также доставили в больницу.

Одновременно оккупанты дистанционно подорвали вторую взрывчатку, оставленную в съемной квартире.

Следователи СБУ подготовили сообщение о подозрении 15-летнему юноше по статьям о пособничестве в совершении террористического акта, приведшего к гибели человека и о незаконном изготовлении взрывчатых веществ и взрывных устройств.

Санкция статей предусматривает пожизненное заключение с конфискацией имущества.

Также решается вопрос квалификации действий двух 15-летних девушек, которые были в одной компании с юношами во время подготовки теракта.

Фото: Нацполиция

Фото: СБУ

Фото: СБУ

Фото: СБУ

Фото: СБУ