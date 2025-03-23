В Одесской области произошел взрыв в здании полиции – есть погибшая и пострадавшие
Правоохранители Одесской области работают на месте взрыва в здании полиции, сообщили в Нацполе.
В результате взрыва погибла женщина, есть пострадавшие – на месте работают полицейские и работники Службы безопасности Украины.
"Обстоятельства и детали устанавливаются. Детали позже", – отметили в сообщении.
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