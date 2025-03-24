Росія вербує дітей для терактів – СБУ звернулася до батьків
Служба безпеки України повідомила, що Росія у соцмережах вербує українських дітей для вчинення терактів.
"СБУ щодня протидіє спробам російських спецслужб завербувати неповнолітніх українців і використати їх як "інструмент" для терактів. Адже зараз Росія веде цілеспрямоване полювання на дітей у соцмережах", – зазначають у повідомленні.
Спецслужба зазначає: зокрема, куратори обіцяють підліткам "легкі гроші за нескладну роботу" (наприклад, забрати пакунок в одному місці та віднести до іншого), але замість обіцяної оплати окупанти дистанційно підривають вибухівку разом з "кур'єрами", водночас прибираючи свідків та замітаючи сліди.
За таким сценарієм сталося два теракти: в Івано-Франківську один підліток загинув, а інший залишився без ніг після того, як росіяни підірвали "пакунок"; на Харківщині Федеральна служба безпеки РФ використала 15-річного хлопця як смертника.
СБУ зауважує: часто батьки не підозрюють, що їхня дитина перебуває в небезпеці.
Відтак спецслужба закликає батьків: "Поясніть дітям, що пропозиції "легкого заробітку" від незнайомців у соцмережах – це смертельна пастка. Розкажіть їм про реальні трагедії, що вже трапилися з їхніми однолітками. Поширте цю інформацію серед знайомих, у яких є діти підліткового віку".
- У грудні 2024-го СБУ запустила чат-бот для тих, кого намагаються вербувати російські спецслужби.
- 20 березня у Рівному біля торговельного центру вибухнув саморобний пристрій в автівці, було поранено двох людей, СБУ кваліфікувала інцидент як теракт.
- 24 березня у будівлі поліції в Одеській області стався теракт: є загибла, постраждали правоохоронці.