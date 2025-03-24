Россия вербует детей для терактов – СБУ обратилась к родителям

РФ предлагает "легкие деньги за несложную работу", но вместо обещанной оплаты оккупанты дистанционно подрывают взрывчатку вместе с "курьерами"

Иллюстративное фото: пресс-служба СБУ

Служба безопасности Украины сообщила, что Россия в соцсетях вербует украинских детей для совершения терактов.

"СБУ ежедневно противодействует попыткам российских спецслужб завербовать несовершеннолетних украинцев и использовать их как инструмент для терактов. Ведь сейчас Россия ведет целенаправленную охоту на детей в соцсетях", – отмечают в сообщении.

Спецслужба отмечает: в частности, кураторы обещают подросткам "легкие деньги за несложную работу" (например, забрать сверток в одном месте и отнести в другое), но вместо обещанной оплаты оккупанты дистанционно подрывают взрывчатку вместе с "курьерами", одновременно убирая свидетелей и заметая следы.

По такому сценарию произошло два теракта: в Ивано-Франковске один подросток погиб, а другой остался без ног после того, как россияне взорвали "сверток"; в Харьковской области Федеральная служба безопасности РФ использовала 15-летнего парня в качестве смертника.

СБУ подчеркивает: часто родители не подозревают, что их ребенок находится в опасности.

Поэтому спецслужба призывает родителей: "Объясните детям, что предложения "легкого заработка" от незнакомцев в соцсетях – это смертельная ловушка. Расскажите им о реальных трагедиях, которые уже случились с их сверстниками. Распространите эту информацию среди знакомых, у которых есть дети подросткового возраста".