СБУ: Задержана одесситка, которая готовила российские удары по базам морпехов ВСУ

Подозреваемая (Фото: СБУ)

В Одессе правоохранители задержали местную жительницу, которая, по версии следствия, должна была скорректировать воздушную атаку по местам базирования морской пехоты Вооруженных Сил Украины. Об этом сообщили Служба безопасности Украины и Офис генерального прокурора.

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По данным СБУ, женщина по своей инициативе работала на российскую Федеральную службу безопасности. Она готовила координаты для новых ракетно-дроновых ударов России по городу, а во избежание правосудия – планировала побег в РФ.

По указанию оккупантов одесситка должна была скорректировать воздушную атаку по местам базирования морской пехоты ВСУ. Также россияне надеялись получить координаты временного пребывания украинских пограничников и полицейских, выполняющих задачи на юге Украины.

Задержанная – 39-летняя местная безработная, которая ждала оккупацию Одессы. Об этом она писала в комментариях под прокремлевскими публикациями в Telegram-каналах. Там она попала в поле зрения ФСБ и после дистанционной вербовки начала собирать геолокации Сил обороны.

Для конспирации она выходила на прогулку со своим шестилетним сыном и в это время фотографировала здания потенциальных целей и обозначала их координаты на картах.

В прокуратуре уточнили, что подозреваемая собирала информацию о местоположениях пунктов дислокации воинских частей, пограничной службы, морской пехоты и центров комплектования. Также она выясняла численность личного состава и наличие военной техники. Таким образом женщина успела передать данные о минимум 10 объектах.

После выполнения "задач" оккупанты обещали женщине "эвакуацию" в РФ через третьи страны с последующим трудоустройством. Однако ее разоблачили и задержали в собственном доме.

Во время обыска у женщины изъят телефон и планшет с анонимными чатами в мессенджере, который использовал для контактов с ФСБ. Женщине объявили о подозрении в государственной измене. Ей грозит пожизненное заключение с конфискацией имущества. В настоящее время подозреваемая находится под стражей.

Фото: СБУ

Фото: СБУ

Фото: СБУ

Фото: ОГП