СБУ: Затримано одеситку, яка готувала російські удари по базах морпіхів ЗСУ

Підозрювана (Фото: СБУ)

В Одесі правоохоронці затримали місцеву мешканку, яка, за версією слідства, мала скоригувати повітряну атаку по місцях базування морської піхоти Збройних Сил України. Про це повідомили Служба безпеки України та Офіс генерального прокурора.

За даними СБУ, жінка з власної ініціативи працювала на російську Федеральну службу безпеки. Вона готувала координати для нових ракетно-дронових ударів Росії по місту, а щоб уникнути правосуддя – планувала втечу до РФ.

За вказівкою окупантів одеситка мала скоригувати повітряну атаку по місцях базування морської піхоти ЗСУ. Також росіяни сподівалися отримати координати тимчасового перебування українських прикордонників та поліціянтів, які виконують завдання на півдні України.

Затримана – 39-річна місцева безробітна, яка чекала на окупацію Одеси. Про це вона писала у коментарях під прокремлівськими публікаціями у Telegram-каналах. Там вона потрапила в поле зору ФСБ і після дистанційного вербування почала збирати геолокації Сил оборони.

Для конспірації вона виходила нібито на прогулянку зі своїм шестирічним сином і в цей час фотографувала будівлі потенційних цілей та позначала їхні координати на картах.

У прокуратурі уточнили, що підозрювана збирала інформацію про місця розташування пунктів дислокації військових частин, прикордонної служби, морської піхоти та центрів комплектування. Також вона з’ясовувала чисельність особового складу та наявність військової техніки. Загалом у такий спосіб жінка встигла передати дані про щонайменше 10 об’єктів.

Після виконання "завдань" окупанти обіцяли жінці "евакуацію" до РФ через треті країни з подальшим працевлаштуванням. Однак її викрили й затримали у власній оселі.

Під час обшуку у жінки вилучено телефон і планшет з анонімними чатами у месенджері, який вона використовувала для контактів з ФСБ. Жінці оголосили про підозру в державній зраді. Їй загрожує довічне ув’язнення з конфіскацією майна. Наразі підозрювана перебуває під вартою.

Фото: СБУ

Фото: СБУ

Фото: СБУ

Фото: ОГП