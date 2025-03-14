В Харьковской области взорвали школьника и военного. СБУ заявила о задержании соучастницы

15-летний "курьер", который доставил в часть Нацгвардии сумку со взрывчаткой, погиб на месте. Задержана его сообщница

Задержание подозреваемой (Фото: СБУ)

Служба безопасности Украины и Офис генерального прокурора сообщили о задержании женщины, которая может быть причастна к взрыву 8 февраля 2025 года возле воинской части Нацгвардии в Чугуевском районе Харьковской области, где погибли двое людей.

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Тогда россияне взорвали своего 15-летнего агента и военнослужащего, которому школьник под видом курьера принес самодельное взрывное устройство.

По подозрению в причастности к этому задержана 28-летняя безработная из Харькова.

По информации следствия, она начала переписываться с представителем России в начале февраля 2025 года и по инструкциям сделала взрывное устройство, которое имело дополнительные элементы поражения и мобильный телефон для дистанционной активации.

По данным правоохранителей, женщина положила взрывчатку в спортивную сумку, оставила ее в своем подъезде, а оттуда устройство забрал школьник, которого россияне завербовали через Telegram-канал по поиску "легких денег".

Затем он заказал такси и поехал в подразделение Нацгвардии, пишут правоохранители.

Россияне отслеживали весь маршрут парня с помощью GPS-навигации в его телефоне. Когда они зафиксировали прибытие школьника в пункт назначения, то дистанционно активировали взрывчатку и ликвидировали его как лишнего свидетеля.

Женщина была задержана по адресу проживания.

Во время обысков у нее были обнаружены компоненты для нового взрывного устройства и мобильный телефон с потенциальными доказательствами сотрудничества с Россией.

Задержанной объявили подозрение по статьям о пособничестве в террористическом акте, которое повлекло гибель людей, а также незаконное приобретение и хранение взрывного устройства (пожизненное заключение с конфискацией имущества).

Она находится под стражей без права внесения залога.

СБУ призывает сообщать о попытках вербовки врагом в чат-бот "Спали ФСБешника". Она гарантирует полную конфиденциальность и тщательно проработает каждое полученное сообщение.

1-2 марта СБУ и Нацполиция задержали в Киевской области, Львове, Чернигове и Виннице четырех человек по подозрению в причастности к заказанным Россией терактам и диверсиям.

11 марта правоохранители сообщили о задержании студентки, которую заподозрили в причастности к попытке теракта возле здания областной полиции в Николаеве.

В тот же день взрывы прогремели в Ивано-Франковске. СБУ заявила, что это был теракт, который совершили двое подростков по заказу России. Их тоже взорвали, один из подростков погиб.