Россия заказала теракт у здания полиции в Николаеве. Арестована студентка – СБУ, полиция

Фото: СБУ

Служба безопасности Украины и Национальная полиция заявили о задержании в Николаеве 19-летней студентки, которая по заказу россиян должна была устроить теракт вблизи областного управления полиции 7 марта 2025 года.

Для этого студентка должна была незаметно оставить вблизи админздания замаскированное под пакет самодельное взрывное устройство и связаться с заказчиком.

СБУ заявляет, что женщину завербовали при поиске быстрых заработков в Telegram-каналах. Ей предложили деньги в обмен на сотрудничество, а после согласия – предоставили пошаговые инструкции.

По данным следствия, студентка достала взрывчатку из заранее подготовленного тайника, подсоединила к ней мобильный телефон для дистанционного подрыва и положила в пакет для маскировки.

СБУ утверждает, что ее задержали "на горячем", когда она на такси приехала к месту запланированного взрыва.

Нацполиция уточнила, что как только фигурантка оставила пакет в указанном месте и известила куратора о проделанной "работе", враг пытался активировать самодельное взрывное устройство с помощью вызова на мобильный телефон, который был подключен к взрывчатке.

Благодаря украинским правоохранителям трагедию удалось предотвратить.

Во время обысков на месте событий у задержанной, по данным правоохранителей, нашли взрывчатку с зажигательной смесью и два мобильных телефона. Взрывчатку изъяли и обезвредили.

Один из гаджетов оккупанты планировали использовать для связи с фигуранткой, другой – для удаленной детонации. Вероятно, девушка также стала бы жертвой подрыва, отметили в полиции.

Задержанной сообщили о подозрении по статье о незаконченном покушении на совершение теракта (до 10 лет тюрьмы с конфискацией имущества). Ее отправили под стражу без права на залог.

26 февраля СБУ сообщила о задержании подозреваемых в наведении ракет на ВСУ в трех областях.

28 февраля СБУ в Житомире задержала 16-летнего школьника. Его заподозрили в планировании теракта вблизи местной Аллеи Славы Героям.

1-2 марта СБУ и Нацполиция задержали в Киевской области, Львове, Чернигове и Виннице четверых человек по подозрению в причастности к заказанным Россией терактам и диверсиям.