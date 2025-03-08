СБУ заявила о разоблачении "крота" ФСБ в Государственном космическом агентстве

Мужчину задержали во время совещания в Министерстве стратегической промышленности

Задержанный (Фото: Служба безопасности Украины)

Правоохранители разоблачили сотрудника Государственного космического агентства, который, по версии следствия, сдавал россиянам координаты критических объектов. Об этом сообщили Служба безопасности Украины и Офис генерального прокурора.

СБУ при содействии министра по вопросам стратегических отраслей промышленности Германа Сметанина разоблачила еще одного высокопоставленного "крота" России в государственных органах. Им оказался чиновник Государственного космического агентства, который имел секретную информацию об отечественных стратегических предприятиях, а также доступ к тайным спутниковым снимкам.

Правоохранители задержали мужчину во время совещания в Министерстве по вопросам стратегических отраслей промышленности.

По версии следствия, российская Федеральная служба безопасности завербовала его в 2024 году. С этого времени украинская спецслужба поэтапно документировала каждый шаг чиновника и его взаимодействие с российскими кураторами.

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