СБУ заявила о разоблачении "крота" ФСБ в Государственном космическом агентстве
Правоохранители разоблачили сотрудника Государственного космического агентства, который, по версии следствия, сдавал россиянам координаты критических объектов. Об этом сообщили Служба безопасности Украины и Офис генерального прокурора.
СБУ при содействии министра по вопросам стратегических отраслей промышленности Германа Сметанина разоблачила еще одного высокопоставленного "крота" России в государственных органах. Им оказался чиновник Государственного космического агентства, который имел секретную информацию об отечественных стратегических предприятиях, а также доступ к тайным спутниковым снимкам.
Правоохранители задержали мужчину во время совещания в Министерстве по вопросам стратегических отраслей промышленности.
По версии следствия, российская Федеральная служба безопасности завербовала его в 2024 году. С этого времени украинская спецслужба поэтапно документировала каждый шаг чиновника и его взаимодействие с российскими кураторами.
Новость дополняется...