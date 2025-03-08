СБУ заявила про викриття "крота" ФСБ у Державному космічному агентстві

Чоловіка затримали під час наради в Міністерстві стратегічної промисловості

Затриманий (Фото: Служба безпеки України)

Правоохоронці викрили співробітника Державного космічного агентства, який, за версією слідства, здавав росіянам координати критичних обʼєктів. Про це повідомили Служба безпеки України й Офіс генерального прокурора.

СБУ за сприяння міністра з питань стратегічних галузей промисловості Германа Сметаніна викрила ще одного високопоставленого "крота" Росії у державних органах. Ним виявився посадовець Державного космічного агентства, який мав секретну інформацію про вітчизняні стратегічні підприємства, а також доступ до таємних супутникових знімків.

Правоохоронці затримали чоловіка під час наради у Міністерстві з питань стратегічних галузей промисловості.

За версією слідства, російська Федеральна служба безпеки завербувала його у 2024 році. З того часу українська спецслужба поетапно документувала кожен крок посадовця та його взаємодію з російськими кураторами.

СБУ також використала цього "крота" для дезінформування ворога, щоб передавати через нього вигідну для України інформацію.

Розслідування встановило, що чоловік був завербований ФСБ через свою дружину, яка проживає у Ростові-на-Дону і співпрацює з окупантами. Він погодився на співпрацю з ворогом в обмін на гроші, а після запланованого влітку 2025 року виходу на пенсію планував переїхати до РФ.

Серед завдань, які перед чоловіком ставила ФСБ, був збір і передача секретної інформації. Це дані про місця розташування об’єктів військово-промислового комплексу, що виготовляють системи навігації, запасні пункти роботи стратегічних підприємств, військових складів, а також інформація з виробництва високоточних засобів ураження і супутникові знімки.

Спецслужба РФ сподівалася використати ці дані для повітряних ударів по стратегічно важливих об’єктах України.

Під час обшуку у затриманого вилучено мобільний телефон з анонімними чатами, які він використовував для комунікації з ФСБ. Йому оголосили про підозру в державній зраді.

Вирішується питання про обрання йому запобіжного заходу у виді тримання під вартою. Підозрюваному загрожує довічне позбавлення волі з конфіскацією майна.

Фото: СБУ

Фото: СБУ

Фото: СБУ

Фото: СБУ

Фото: СБУ

Фото: СБУ

Фото: СБУ