Росія замовила теракт біля будівлі поліції у Миколаєві. Заарештовано студентку – СБУ, поліція

Фото: СБУ

Служба безпеки України та Національна поліція заявили про затримання у Миколаєві 19-річної студентки, яка на замовлення росіян мала влаштувати теракт поблизу обласного управління поліції 7 березня 2025 року.

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Для цього студентка мала непомітно залишити поблизу адмінбудівлі замаскований під пакет саморобний вибуховий пристрій і зв'язатись з замовником.

СБУ заявляє, що жінку завербували під час пошуку швидких заробітків в Telegram-каналах. Їй запропонували гроші в обмін на співпрацю, а після згоди – надали покрокові інструкції.

За даними слідства, студентка дістала вибухівку із заздалегідь підготовленої схованки, під’єднала до неї мобільний телефон для дистанційного підриву та поклала в пакет заради маскування.

СБУ стверджує, що її затримали "на гарячому", коли вона на таксі приїхала до місця запланованого вибуху.

Нацполіція уточнила, що щойно фігурантка залишила пакет у вказаному місці та сповістила куратора про виконану "роботу", ворог намагався активувати саморобний вибуховий пристрій за допомогою виклику на мобільний телефон, який був під’єднаний до вибухівки.

Завдяки українським правоохоронцям трагедії вдалось запобігти.

Під час обшуків на місці подій у затриманої, за даними правоохоронців, знайшли вибухівку із запалювальною сумішшю і два мобільних телефони. Вибухівку вилучили та знешкодили.

Один із гаджетів окупанти планували використати для звʼязку із фігуранткою, інший – для віддаленої детонації. Ймовірно, дівчина також стала б жертвою підриву, зазначили в поліції.

Затриманій повідомили про підозру за статтею про незакінчений замах на вчинення теракту (до 10 років в'язниці з конфіскацією майна). Її відправили під варту без права на заставу.

26 лютого СБУ повідомила про затримання підозрюваних у наведенні ракет на ЗСУ у трьох областях.

28 лютого СБУ у Житомирі затримала 16-річного школяра. Його запідозрили у плануванні теракту поблизу місцевої Алеї Слави Героям.

1-2 березня СБУ та Нацполіція затримали на Київщині, у Львові, Чернігові та Вінниці чотирьох людей за підозрою у причетності до замовлених Росією терактів і диверсій.