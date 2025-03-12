Подожгли суд и военные машины. СБУ заявила о задержаниях в Киеве и Черкасской области

Задержание одного из подозреваемых (Фото: СБУ)

Служба безопасности Украины, Нацполиция и Офис генерального прокурора утверждают, что в Киеве и Черкасской области задержали шесть человек, которые по заказу России подожгли энергообъекты Укрзалізниці, здание суда и военные авто.

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По информации следствия, задержанных завербовали через Telegram-каналы по поиску быстрых заработков.

В Черкасской области задержаны двое 25-летних мужчин. Житель Звенигородского района, по данным правоохранителей, пытался сжечь здание местного суда.





Для этого мужчина в темное время суток выбил стекло во входной двери, залил внутрь легковоспламеняющуюся смесь и поджег ее.

Житель Смелы, по информации правоохранителей, уничтожил релейный шкаф и трансформаторную подстанцию на железнодорожной линии, по которой курсируют военные эшелоны.

Также его подозревают в обустройстве схрона с четырьмя килограммами взрывчатки для совершения заказных терактов. Офис генпрокурора уточняет, что взрывчатку он изготовил дома и через несколько недель должен был заложить ее под бетонный мост в Смеле.

В Печерском районе Киева задержали 32-летнего мужчину и его 31-летнего знакомого, а в Святошинском – 24-летнего мужчину с сожительницей такого же возраста.

Правоохранители заявляют, что 32-летний монтажник одной из частных компаний и его знакомый уничтожили военный микроавтобус Mercedes Vito.

Один из мужчин получил на банковскую карту деньги на бензин. Они приобрели топливо, облили им авто и подожгли зажигалкой. СБУ уточняет, что мужчины поделили роли – один поджигал, другой снимал видео для отчета перед куратором.





Из-за пожара также повреждены три гражданских машины, которые были припаркованы рядом.

24-летний киевлянин с сожительницей подожгли служебный автомобиль украинского военного марки Volswagen LT и пытались уничтожить припаркованный рядом грузовик, заявляют правоохранители.





Они заранее приобрели жидкость для розжига костра, облили ею капот автомобиля и подожгли, снимая свои действия на видео. Мужчину и женщину задержали "на горячем" возле места происшествия, когда они пытались поджечь грузовик. Задержанным киевлянам россияне обещали по $1000.





Во всех случаях о результатах выполнения своей работы задержанные должны были отчитаться, сняв фото и видео.

Задержанным в Черкасской области и столице сообщено о подозрении по статьям о:

→ Диверсии, совершенной в условиях военного положения.

→ Незаконном обращении с оружием, боеприпасами и взрывчатыми веществами.

→ Препятствовании законной деятельности ВСУ и других военных формирований в особый период.

→ Умышленном повреждение имущества путем поджога, совершенном по предварительному сговору группой лиц.

Задержанным киевлянам грозит до восьми лет тюрьмы, а другим – пожизненное заключение с конфискацией имущества. Все они находятся под стражей.