Підпалили суд та військові машини. СБУ заявила про затримання у Києві та на Черкащині

Затримані діяли на замовлення Росії, кажуть у правоохоронних органах

Затримання одного з підозрюваних (Фото: СБУ)

Служба безпеки України, Нацполіція та Офіс генерального прокурора стверджують, що у Києві та на Черкащині затримали шістьох людей, які на замовлення Росії підпалили енергооб’єкти Укрзалізниці, будівлю суду та військові авто.

За інформацією слідства, затриманих завербували через Telegram-канали з пошуку швидких заробітків.

На Черкащині затримано двох 25-річних чоловіків. Житель Звенигородського району, за даними правоохоронців, намагався спалити будівлю місцевого суду.





Для цього чоловік в темну пору доби вибив скло у вхідних дверях, залив всередину легкозаймисту суміш та підпалив її.

Мешканець Сміли, за інформацією правоохоронців, знищив релейну шафу і трансформаторну підстанцію на залізничній лінії, якою курсують військові ешелони.

Також його підозрюють в облаштуванні схрону з чотирма кілограмами вибухівки для вчинення замовних терактів. Офіс генпрокурора уточнює, що вибухівку він виготовив вдома і мав через декілька тижнів закласти її під бетонний міст у Смілі.

У Печерському районі Києва затримали 32-річного чоловіка та його 31-річного знайомого, а у Святошинському – 24-річного чоловіка зі співмешканкою такого ж віку.

Правоохоронці заявляють, що 32-річний монтажник однієї з приватних компаній та його знайомий знищили військовий мікроавтобус Mercedes Vito.

Один з чоловіків отримав на банківську картку гроші на бензин. Вони придбали паливо, облили ним авто і підпалили запальничкою. СБУ уточнює, що чоловіки поділили ролі – один підпалював, другий знімав відео для звіту перед куратором.





Через пожежу також пошкоджені три цивільних машини, які були припарковані поруч.

24-річний киянин зі співмешканкою підпалили службове авто українського військового марки Volswagen LT і намагалися знищити припарковану поруч вантажівку, заявляють правоохоронці.





Вони заздалегідь придбали розпалювач для багаття, облили нею капот автомобіля й підпалили, знімаючи свої дії на відео. Чоловіка і жінку затримали "на гарячому" поблизу місця події, коли вони намагались підпалити вантажівку. Затриманим киянам росіяни обіцяли по $1000.





В усіх випадках про результати виконання своєї роботи затримані мали прозвітувати, знявши фото та відео.

Затриманим на Черкащині та у столиці повідомлено про підозру за статтями про:

→ Диверсію, вчинену в умовах воєнного стану.

→ Незаконне поводження зі зброєю, боєприпасами та вибуховими речовинами.

→ Перешкоджання законній діяльності ЗСУ та інших військових формувань в особливий період.

→ Умисне пошкодження майна шляхом підпалу, вчинене за попередньою змовою групою осіб.

Затриманим киянам загрожує до восьми років в'язниці, а іншим – довічне ув'язнення з конфіскацією майна. Всі вони перебувають під вартою.