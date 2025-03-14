На Харківщині підірвали школяра та військового. СБУ заявила про затримання співучасниці

15-річний "кур'єр", який доставив до частини Нацгвардії сумку із вибухівкою, загинув на місці. Затримано його спільницю

Затримання підозрюваної (Фото: СБУ)

Служба безпеки України та Офіс генерального прокурора повідомили про затримання жінки, яка може бути причетною до вибуху 8 лютого 2025 року біля військової частини Нацгвардії в Чугуївському районі Харківщини, де загинули двоє людей.

Слідкуйте за перевіреними новинами тепер і у WhatsApp

Тоді росіяни підірвали свого 15-річного агента та військовослужбовця, якому школяр під виглядом курʼєра приніс саморобний вибуховий пристрій.

За підозрою у причетності до цього затримали 28-річну безробітну з Харкова.

За інформацією слідства, вона почала листуватись з представником Росії на початку лютого 2025 року і за інструкціями зробила вибуховий пристрій, який мав додаткові елементи ураження та мобільний телефон для дистанційної активації.

За даними правоохоронців, жінка поклала вибухівку в спортивну сумку, залишила її у своєму під’їзді, а звідти пристрій забрав школяр, якого росіяни завербували через Telegram-канал із пошуку "легких грошей".

Далі він замовив таксі та поїхав до підрозділу Нацгвардії, пишуть правоохоронці.

Росіяни відстежували весь маршрут хлопця за допомогою GPS-навігації в його телефоні. Коли вони зафіксували прибуття школяра до пункту призначення, то дистанційно активували вибухівку та ліквідували його як зайвого свідка.

Жінку затримали за адресою проживання.

Під час обшуків у неї знайшли компоненти для нового вибухового пристрою та мобільний телефон із потенційними доказами співпраці з Росією.

Затриманій оголосили підозру за статтями про пособництво у терористичному акті, що призвів до загибелі людей, та незаконне придбання і зберігання вибухового пристрою (довічне ув'язнення з конфіскацією майна).

Вона перебуває під вартою без права внесення застави.

СБУ закликає повідомляти про спроби вербування ворогом у чат-бот "Спали ФСБешника". Вона гарантує повну конфіденційність та ретельно опрацює кожне отримане повідомлення.

1-2 березня СБУ та Нацполіція затримали на Київщині, у Львові, Чернігові та Вінниці чотирьох людей за підозрою у причетності до замовлених Росією терактів і диверсій.

11 березня правоохоронці повідомили про затримання студентки, яку запідозрили у причетності до спроби теракту біля будівлі обласної поліції в Миколаєві.

Того ж дня вибухи пролунали в Івано-Франківську. СБУ заявила, що це був теракт, який здійснили двоє підлітків на замовлення Росії. Їх теж підірвали, один з підлітків загинув.