У Полтавській області затримали жінку, яка мала підірвати ТЦК та райвідділ поліції – СБУ

Жінці може загрожувати до 12 років за ґратами, наразі вона перебуває під вартою

Затримана (Фото: СБУ)

У Полтавській області затримано жінку, яка, за даними правоохоронців, планувала вчинити теракти біля райвідділу поліції та Територіального центра комплектування на замовлення Росії. Про це повідомила Служба безпеки України.

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За даними слідства, 30-річна безробітна з Полтавської області була завербована спецслужбовцем Росії в березні 2025 року під час того, як шукала "легкі гроші" в онлайн-казино. Після цього вона отримала завдання вчинити вибухи поблизу райвідділу поліції та міського ТЦК у годину пік.

Для цього затримана мала закласти поруч з держустановою саморобний вибуховий пристрій. У СБУ зазначили, що під час мінування території адмінбудівлі ворог планував підірвати вибухівку разом зі своєю "агенткою".

Правоохоронці з'ясували, що жінка отримала гроші від російського куратора, щоб орендувати конспіративну квартиру та закупити компоненти для виготовлення вибухівки. Після цього вона отримала інструкцію, як виготовити вибухівку.

Саморобний вибуховий пристрій жінка заховала у чайник, "підсилила" додатковими елементами, що уражують, та спорядила електронним пристроєм з віддаленим доступом для окупантів.

Під час обшуку в затриманої вилучили деталі для вибухівки та мобільний гаджет із доказами її контактів з російським куратором. Наразі жінці повідомили про підозру у підготовці до вчинення теракту та у незаконному поводженні з вибуховими речовинами.

Затримана перебуває під вартою. Їй може загрожувати до 12 років тюрми з конфіскацією майна.

Фото: СБУ