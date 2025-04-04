СБУ заявила про затримання жінки, яку росіяни планували зробити "живою бомбою" – фото
Служба безпеки України затримала жінку, яку підозрюють у підготовці теракту у місті Кам’янське Дніпропетровської області. Замовники таємно планували підірвати її разом із саморобним вибуховим пристроєм. Про це повідомляє СБУ.
За даними слідства, 22-річна наркозалежна із Бахмута була завербована російськими спецслужбами в одному з телеграм-каналів, що пропонує швидкі заробітки.
Її першим завданням було підпалити релейну шафу на Дніпропетровщині, яке вона виконала.
Далі жінці доручили виготовити вибуховий пристрій. За інструкцією кураторів, вона придбала термос, в який мала закласти вибухову речовину та додаткові уражаючі елементи – цвяхи.
Як повідомили у СБУ, підозрювана вважала, що після створення саморобного вибухового пристрою вона має передати його іншій людині або сховати у схрон.
Натомість, як з'ясували слідчі, російські замовники планували заманити жінку в годину пік у людне місце Кам’янського та дистанційно підірвати вибухівку разом із нею.
"У такий спосіб рашисти сподівалися вбити максимальну кількість людей і тим самим спричинити поширення панічних настроїв серед мешканців прифронтового регіону", – зауважили у службі безпеки.
Контррозвідка СБУ викрила підозрювану, коли вона за вказівками кураторів синтезувала вибухову речовину.
Під час обшуків у квартирі, яку винаймала підозрювана, знайдено компоненти для виготовлення вибухового пристрою та мобільний телефон із доказами роботи на РФ.
Слідчі СБУ повідомили жінці про підозру в підготовці до вчинення теракту за змовою групи осіб (ч. 1 ст. 14 та ч. 2 ст. 258 Кримінального кодексу України).
Зловмисниця перебуває під вартою. Їй загрожує до 12 років позбавлення волі з конфіскацією майна.
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