СБУ: Агенти Росії готували вибух у відділку поліції у Львові, їх затримано

Обом фігурантам справи може загрожувати довічне, наразі вони перебувають під вартою

Затримані (Фото: СБУ)

У Львові затримано двох підозрюваних, які збиралися підірвати адмінбудівлю місцевого райвідділу поліції на замовлення Росії. Про це повідомила Служба безпеки України.

Правоохоронці з'ясували, що фігуранти справи мали занести в поліцейський відділок саморобний вибуховий пристрій, схований у пакеті. А російська воєнна розвідка планувала в цей момент дистанційно підірвати вибухівку разом із виконавцями.

Одна із затриманих – 22-річна мешканка Києва, яка шукала "легкі гроші" в Telegram-каналах. Співробітник ГРУ після вербування дав їй "тестове завдання" – розклеїти в Києві листівки з фейками російської пропаганди.

Після цього дівчину відрядили до Львова для підготовки теракту проти українських правоохоронців. Підозрювана залучила до справи знайомого киянина.

Після прибуття до Львівської області підозрювані отримали координати схрону, забрали вибухівку, замасковану під вогнегасник, та встановили приховану камеру поблизу "цілі". Камера мала віддалений доступ, повинна була фіксувати дії "агентів" та наслідки теракту.

Контррозвідка СБУ завчасно викрила обох фігурантів справи та затримала їх на гарячому, коли вони наближалися з вибухівкою до поліцейського підрозділу.

Обом повідомили про підозру у державній зраді. Наразі вони перебувають під вартою, в разі доведення провини їм може загрожувати довічне позбавлення волі з конфіскацією майна.

Фото: СБУ