СБУ: Агенты России готовили взрыв в отделении полиции во Львове, они задержаны
Во Львове задержаны двое подозреваемых, которые собирались взорвать админздание местного райотдела полиции по заказу России. Об этом сообщила Служба безопасности Украины.
Правоохранители выяснили, что фигуранты дела должны были занести в полицейский участок самодельное взрывное устройство, спрятанное в пакете. А российская военная разведка планировала в этот момент дистанционно взорвать взрывчатку вместе с исполнителями.
Одна из задержанных – 22-летняя жительница Киева, искавшая "легкие деньги" в Telegram-каналах. Сотрудник ГРУ после вербовки дал ей "тестовое задание" – расклеить в Киеве листовки с фейками российской пропаганды.
После этого девушку отправили во Львов для подготовки теракта против украинских правоохранителей. Подозреваемая привлекла к делу знакомого киевлянина.
По прибытии во Львовскую область подозреваемые получили координаты тайника, забрали взрывчатку, замаскированную под огнетушитель, и установили скрытую камеру вблизи "цели". У камеры был удаленный доступ, она должна была фиксировать действия "агентов" и последствия теракта.
Контрразведка СБУ заблаговременно разоблачила обоих фигурантов дела и задержала их с поличным, когда они приближались со взрывчаткой к полицейскому подразделению.
Обоим сообщили о подозрении в государственной измене. В настоящее время они находятся под стражей, в случае доказания вины им может грозить пожизненное лишение свободы с конфискацией имущества.
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