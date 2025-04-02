СБУ: Агенты России готовили взрыв в отделении полиции во Львове, они задержаны

Обоим фигурантам дела может угрожать пожизненное, пока они находятся под стражей

Задержанные (Фото: СБУ)

Во Львове задержаны двое подозреваемых, которые собирались взорвать админздание местного райотдела полиции по заказу России. Об этом сообщила Служба безопасности Украины.

Правоохранители выяснили, что фигуранты дела должны были занести в полицейский участок самодельное взрывное устройство, спрятанное в пакете. А российская военная разведка планировала в этот момент дистанционно взорвать взрывчатку вместе с исполнителями.

Одна из задержанных – 22-летняя жительница Киева, искавшая "легкие деньги" в Telegram-каналах. Сотрудник ГРУ после вербовки дал ей "тестовое задание" – расклеить в Киеве листовки с фейками российской пропаганды.

После этого девушку отправили во Львов для подготовки теракта против украинских правоохранителей. Подозреваемая привлекла к делу знакомого киевлянина.

По прибытии во Львовскую область подозреваемые получили координаты тайника, забрали взрывчатку, замаскированную под огнетушитель, и установили скрытую камеру вблизи "цели". У камеры был удаленный доступ, она должна была фиксировать действия "агентов" и последствия теракта.

Контрразведка СБУ заблаговременно разоблачила обоих фигурантов дела и задержала их с поличным, когда они приближались со взрывчаткой к полицейскому подразделению.

Обоим сообщили о подозрении в государственной измене. В настоящее время они находятся под стражей, в случае доказания вины им может грозить пожизненное лишение свободы с конфискацией имущества.

Фото: СБУ