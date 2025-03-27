СБУ: Задержан агент ФСБ, которого россияне пытались подорвать возле ТЦК в Херсоне

По заданию РФ он должен был оставить сумку со взрывчаткой на входе в военное админздание

Задержанный (Фото: Офис генерального прокурора)

Правоохранители задержали мужчину, который, по их данным, готовил взрыв у здания Территориального центра комплектования и социальной поддержки в Херсоне. Об этом сообщили Офис генерального прокурора и Служба безопасности Украины.

По информации СБУ, мужчина работал на Федеральную службу безопасности России. По заданию РФ он должен был оставить сумку с самодельным взрывным устройством на входе в военное админздание. В этот момент российская спецслужба планировала дистанционно подорвать взрывчатку вместе со своим агентом.

Сотрудники СБУ задержали мужчину, когда он находился у места запланированного теракта. По данным следствия, исполнителем заказа оккупантов оказался безработный житель Черкасс, попавший в поле зрения ФСБ через Telegram-каналы по поиску "быстрых" заработков.

После выполнения вражеских "тестовых заданий" в Черкасской области, где он поджег железнодорожные объекты, его "отправили" в Херсон для подготовки теракта. Там он получил геолокацию схрона, из которого затем забрал готовое взрывное устройство.

Также мужчина установил на свой телефон специальную программу, посредством которой ФСБ отслеживала каждый его шаг. Таким образом, российская спецслужба планировала узнать о нахождении агента, чтобы подорвать его возле ТЦК.

В прокуратуре уточнили, что правоохранители деактивировали взрывное устройство.

Мужчине сообщили о подозрении в совершении диверсии и покушении на совершение теракта. Он находится под стражей без права внесения залога. Ему грозит пожизненное заключение с конфискацией имущества.

Фото: СБУ

Фото: ОГП

26 марта 2025 года СБУ сообщила, что предотвратила теракт, который российская военная разведка готовила в Запорожье на годовщину создания структуры.

В тот же день сообщалось о задержании пары, которая готовила двойной теракт возле ТЦК в Тернополе.