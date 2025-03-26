СБУ задержала семейную пару, готовившую двойной теракт возле ТЦК в Тернополе
Служба безопасности Украины задержала семейную пару, готовившую двойной теракт возле Территориального центра комплектования и социальной поддержки в Тернополе. Об этом сообщают СБУ и Офис Генерального прокурора .
Подозреваемые планировали установить взрывные устройства с удаленным управлением под припаркованный служебный автомобиль возле ТЦК и во дворе возле админздания. Сначала должна была сработать взрывчатка, подложенная под авто, а по прибытии на место происшествия экстренных служб – вторая.
По данным следствия, теракт по указанию российских кураторов готовили двое наркозависимых из Полтавщины: 42-летний мужчина и его 30-летняя сожительница. Спецслужбы РФ завербовали их через один из телеграмм-каналов, где подозреваемые искали быстрый заработок.
Служба безопасности разоблачила подозреваемых еще на этапе планирования теракта. После документирования преступлений обоих фигурантов задержали, когда они направлялись со взрывчаткой к ТЦК.
Самодельные взрывные устройства были снабжены дополнительными элементами поражения в виде гаек и электронными средствами дистанционного подрыва. Взрывчатку семейная пара получила от кураторов. Им поступило сообщение на телефон с адресом магазина, где устройство лежало в камере хранения.
Следователи СБУ сообщили задержанным о подозрении по двум статьям Уголовного кодекса Украины: ч. 2 ст. 258 (подготовка к совершению террористического акта) и ч. 1 ст. 263 (незаконное обращение с взрывчатыми веществами).
В настоящее время они находятся под стражей. Им грозит до 12 лет лишения свободы с конфискацией имущества.
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