СБУ задержала семейную пару, готовившую двойной теракт возле ТЦК в Тернополе

Подозреваемым грозит до 12 лет лишения свободы с конфискацией имущества

Покушение на теракт в Тернополе (Фото: СБУ)

Служба безопасности Украины задержала семейную пару, готовившую двойной теракт возле Территориального центра комплектования и социальной поддержки в Тернополе. Об этом сообщают СБУ и Офис Генерального прокурора .

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Подозреваемые планировали установить взрывные устройства с удаленным управлением под припаркованный служебный автомобиль возле ТЦК и во дворе возле админздания. Сначала должна была сработать взрывчатка, подложенная под авто, а по прибытии на место происшествия экстренных служб – вторая.

По данным следствия, теракт по указанию российских кураторов готовили двое наркозависимых из Полтавщины: 42-летний мужчина и его 30-летняя сожительница. Спецслужбы РФ завербовали их через один из телеграмм-каналов, где подозреваемые искали быстрый заработок.

Служба безопасности разоблачила подозреваемых еще на этапе планирования теракта. После документирования преступлений обоих фигурантов задержали, когда они направлялись со взрывчаткой к ТЦК.

Самодельные взрывные устройства были снабжены дополнительными элементами поражения в виде гаек и электронными средствами дистанционного подрыва. Взрывчатку семейная пара получила от кураторов. Им поступило сообщение на телефон с адресом магазина, где устройство лежало в камере хранения.

Следователи СБУ сообщили задержанным о подозрении по двум статьям Уголовного кодекса Украины: ч. 2 ст. 258 (подготовка к совершению террористического акта) и ч. 1 ст. 263 (незаконное обращение с взрывчатыми веществами).

В настоящее время они находятся под стражей. Им грозит до 12 лет лишения свободы с конфискацией имущества.