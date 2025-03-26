СБУ затримала сімейну пару, яка готувала подвійний теракт біля ТЦК у Тернополі
Служба безпеки України затримала сімейну пару, яка готувала подвійний теракт біля Територіального центру комплектування та соціальної підтримки у Тернополі. Про це повідомляють СБУ та Офіс Генерального прокурора.
Підозрювані планували встановити вибухові пристрої з віддаленим керуванням під припаркований службовий автомобіль біля ТЦК та у дворі поблизу адмінбудівлі. Спочатку мала спрацювати вибухівка, підкладена під авто, а після прибуття на місце події екстрених служб – друга.
За даними слідства, теракт за вказівкою російських кураторів готували двоє наркозалежних із Полтавщини: 42-річний чоловік та його 30-річна співмешканка. Спецслужби РФ завербували їх через один з телеграм-каналів, де підозрювані шукали швидкий заробіток
Служба безпеки викрила підозрюваних ще на етапі планування теракту. Після документування злочинів обох фігурантів затримали, коли вони прямували з вибухівкою до ТЦК.
Саморобні вибухові пристрої були споряджені додатковими елементами ураження у вигляді гайок та електронними засобами дистанційного підриву. Вибухівку сімейна пара отримала від кураторів. Їм надійшло повідомлення на телефон з адресою магазину, де пристрій лежав у камері схову.
Слідчі СБУ повідомили затриманим про підозру за двома статтями Кримінального кодексу України: ч. 2 ст. 258 (готування до вчинення терористичного акту) та ч. 1 ст. 263 (незаконне поводження з вибуховими речовинами).
Наразі вони перебувають під вартою. Їм загрожує до 12 років позбавлення волі з конфіскацією майна.
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