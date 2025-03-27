СБУ: Затримано агента ФСБ, якого росіяни намагалися підірвати біля ТЦК у Херсоні

За завданням РФ він мав залишити сумку із вибухівкою на вході до військової адмінбудівлі

Затриманий (Фото: Офіс генерального прокурора)

Правоохоронці затримали чоловіка, який, за їхніми даними, готував вибух біля будівлі Територіального центру комплектування та соціальної підтримки в Херсоні. Про це повідомили Офіс генерального прокурора та Служба безпеки України.

За інформацією СБУ, чоловік працював на Федеральну службу безпеки Росії. За завданням РФ він мав залишити сумку із саморобним вибуховим пристроєм на вході до військової адмінбудівлі. В цей момент російська спецслужба планувала дистанційно підірвати вибухівку разом зі своїм агентом.

Співробітники СБУ затримали чоловіка, коли він перебував біля місця запланованого теракту. За даними слідства, виконавцем замовлення окупантів виявився безробітний мешканець Черкас, який потрапив у поле зору ФСБ через Telegram-канали з пошуку "швидких" заробітків.

Після виконання ворожих "тестових завдань" у Черкаській області, де він підпалив залізничні об’єкти, його "відрядили" до Херсона для підготовки теракту. Там він отримав геолокацію схрону, з якого потім забрав готовий вибуховий пристрій.

Також чоловік встановив на свій телефон спеціальну програму, за допомогою якої ФСБ відстежувала кожен його крок. У такий спосіб російська спецслужба планувала дізнатися про перебування агента, щоб підірвати його біля ТЦК.

У прокуратурі уточнили, що правоохоронці деактивували вибуховий пристрій.

Чоловіку повідомлено про підозру у вчиненні диверсії та замаху на вчинення теракту. Він перебуває під вартою без права внесення застави. Йому загрожує довічне ув’язнення з конфіскацією майна.

Фото: СБУ

Фото: ОГП

26 березня 2025 року СБУ повідомила, що запобігла теракту, який російська воєнна розвідка готувала у Запоріжжі на річницю створення структури.

Того самого дня повідомлялося про затримання пари, яка готувала подвійний теракт біля ТЦК у Тернополі.