СБУ: Затримано причетного до вибуху у будівлі поліції на Одещині. Готував новий теракт

Чоловікові може загрожувати довічне ув'язнення, він перебуває під вартою

Затриманий (Фото: СБУ)

В Одесі викрито чоловіка, який виготовляв вибухівку для терактів в Україні. Він причетний до вибуху в відділку поліції у місті Біляївка 23 березня, повідомила Служба безпеки України.

За даними правоохоронців, затриманий – 44-річний рецидивіст з Дніпропетровської області, який перебував у розшуку за крадіжки та переховувався від правосуддя в Одесі. Його завербувала Федеральна служба безпеки Росії (ФСБ), коли той шукав "легкий заробіток" у Телеграм-каналах.

Після вербування чоловік виконав "перевірче" завдання: підпалив в Одесі декілька авто українських воїнів. Після цього він переїхав на іншу орендовану квартиру, яку йому оплачувала російська спецслужба.

Це помешкання за інструкцією від кураторів ФСБ чоловік використовував як майстерню з виготовлення вибухівки. Одна з його "робіт" і були використана під час теракту у Біляївці Одеської області – він передав її жінці-виконавиці через кур’єра.

Повідомляється, що жінка занесла пакет із вибухівкою до місцевого райуправління поліції. За декілька хвилин окупанти дистанційно зробили підрив, вбивши свою "агентку" та поранивши поліцейських.

Після вибуху чоловік "ще глибше заліг на дно", щоб заплутати правоохоронців: регулярно змінював номери телефонів та місця проживання. Проте правоохоронці встановили місцеперебування фігуранта і затримали його.

Під час обшуків в одному з орендованих помешкань вилучено нову замасковану під вогнегасник вибухівку з додатковими уражаючими елементами та телефоном для віддаленої активації. За даними СБУ, цю вибухівку росіяни планували використати найближчим часом для вчинення нового теракту в Одеській області.

Фото: СБУ

Затриманому повідомили про підозру у вчиненні терористичного акту, який призвів до загибелі людини, а суд постановив узяти його під варту. Чоловікові може загрожувати довічне позбавлення волі з конфіскацією майна.