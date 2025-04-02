СБУ: Задержан причастный к взрыву в здании полиции под Одессой. Готовил новый теракт

Мужчине может угрожать пожизненное заключение, он находится под стражей

Задержанный (Фото: СБУ)

В Одессе разоблачен мужчина, который мастерил взрывчатку для терактов в Украине. Он причастен к взрыву в отделении полиции в городе Беляевка 23 марта, сообщила Служба безопасности Украины.

По данным правоохранителей, задержанный – 44-летний рецидивист из Днепропетровской области, находившийся в розыске за кражи и скрывавшийся от правосудия в Одессе. Его завербовала Федеральная служба безопасности России (ФСБ), когда тот искал "легкий заработок" в Телеграм-каналах.

После вербовки мужчина выполнил "проверочную" задачу: поджег в Одессе несколько авто украинских воинов. После этого он переехал на другую съемную квартиру, которую ему оплачивала российская спецслужба.

Это помещение по инструкции от кураторов ФСБ мужчина использовал как мастерскую по изготовлению взрывчатки. Одна из его "работ" была использована во время теракта в Беляевке Одесской области – он передал ее женщине-исполнительнице через курьера.

Сообщается, что женщина занесла пакет со взрывчаткой в местное райуправление полиции. Через несколько минут оккупанты дистанционно совершили подрыв, убив своего "агента" и ранив полицейских.

После взрыва мужчина "еще глубже залег на дно", чтобы запутать правоохранителей: регулярно менял номера телефонов и места жительства. Однако правоохранители установили местонахождение фигуранта и задержали его.

Во время обысков в одном из арендованных помещений изъята новая замаскированная под огнетушитель взрывчатка с дополнительными поражающими элементами и телефоном для удаленной активации. По данным СБУ, эту взрывчатку россияне планировали использовать в ближайшее время для совершения нового теракта в Одесской области.

Фото: СБУ

Задержанному сообщили о подозрении в совершении террористического акта, приведшего к гибели человека, а суд постановил взять его под стражу. Мужчине может грозить пожизненное лишение свободы с конфискацией имущества.