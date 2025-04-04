СБУ заявила о задержании женщины, которую россияне планировали сделать "живой бомбой"
Служба безопасности Украины задержала женщину, подозреваемую в подготовке теракта в городе Каменское Днепропетровской области. Заказчики тайно планировали взорвать ее вместе с самодельным взрывным устройством. Об этом сообщает СБУ.
По данным следствия, 22-летняя наркозависимая из Бахмута была завербована российскими спецслужбами в одном из телеграмм-каналов, предлагающем быстрые заработки.
Ее первой задачей было поджечь релейный шкаф в Днепропетровской области, которое она выполнила.
Далее женщине поручили изготовить взрывное устройство. По инструкции кураторов, она приобрела термос, в который должна была заложить взрывчатое вещество и дополнительные поражающие элементы – гвозди.
Как сообщили в СБУ, подозреваемая считала, что после создания самодельного взрывного устройства она должна передать его другому человеку или спрятать в тайник.
Как выяснили следователи, российские заказчики планировали заманить женщину в час пик в людное место Каменского и дистанционно взорвать взрывчатку вместе с ней.
"Таким образом рашисты надеялись убить максимальное количество людей и тем самым посприять распространению панических настроений среди жителей прифронтового региона", – отметили в службе безопасности.
Контрразведка СБУ разоблачила подозреваемую, когда она за указаниями кураторов синтезировала взрывчатое вещество.
В ходе обысков в квартире, которую снимала подозреваемая, найдены компоненты для изготовления взрывного устройства и мобильный телефон с доказательствами работы на РФ.
Следователи СБУ сообщили женщине о подозрении в подготовке к совершению теракта по сговору группы лиц (ч. 1 ст. 14 и ч. 2 ст. 258 Уголовного кодекса Украины).
Злоумышленница находится под стражей. Ей грозит до 12 лет лишения свободы с конфискацией имущества.
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