СБУ заявила о задержании женщины, которую россияне планировали сделать "живой бомбой"

Теракт должен был произойти в людном месте в Днепропетровской области

Подозреваемая в подготовке теракта (Фото: СБУ)

Служба безопасности Украины задержала женщину, подозреваемую в подготовке теракта в городе Каменское Днепропетровской области. Заказчики тайно планировали взорвать ее вместе с самодельным взрывным устройством. Об этом сообщает СБУ.

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По данным следствия, 22-летняя наркозависимая из Бахмута была завербована российскими спецслужбами в одном из телеграмм-каналов, предлагающем быстрые заработки.

Ее первой задачей было поджечь релейный шкаф в Днепропетровской области, которое она выполнила.

Далее женщине поручили изготовить взрывное устройство. По инструкции кураторов, она приобрела термос, в который должна была заложить взрывчатое вещество и дополнительные поражающие элементы – гвозди.

Как сообщили в СБУ, подозреваемая считала, что после создания самодельного взрывного устройства она должна передать его другому человеку или спрятать в тайник.

Как выяснили следователи, российские заказчики планировали заманить женщину в час пик в людное место Каменского и дистанционно взорвать взрывчатку вместе с ней.

"Таким образом рашисты надеялись убить максимальное количество людей и тем самым посприять распространению панических настроений среди жителей прифронтового региона", – отметили в службе безопасности.

Контрразведка СБУ разоблачила подозреваемую, когда она за указаниями кураторов синтезировала взрывчатое вещество.

В ходе обысков в квартире, которую снимала подозреваемая, найдены компоненты для изготовления взрывного устройства и мобильный телефон с доказательствами работы на РФ.

Следователи СБУ сообщили женщине о подозрении в подготовке к совершению теракта по сговору группы лиц (ч. 1 ст. 14 и ч. 2 ст. 258 Уголовного кодекса Украины).

Злоумышленница находится под стражей. Ей грозит до 12 лет лишения свободы с конфискацией имущества.