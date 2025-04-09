СБУ: Затримано 13 підпалювачів. Серед них мама з сином та іноземці – фото

Затримання (Фото: СБУ)

Служба безпеки України разом із Нацполіцією затримали 13 осіб, яких підозрюють в підпалах об’єктів Укрзалізниці та авто військових на замовлення Росії. Затримання відбувалися в кількох регіонах, повідомили в СБУ.

У Вінницькій області затримано двох іноземців, яки приїхали в Україну з сусідньої європейської країни. За даними слідства, вони, на замовлення спецслужб Росії, виконували завдання зі знищення релейних шаф залізничного перегону поблизу Вінниці.

Одного чоловіка затримали під час спроби підпалити енергооб’єкт, а іншого – коли прямував до місця запланованої диверсії.

В Одесі правоохоронці викрили чотирьох підпалювачів. Вони у складі двох груп порізно знищили сім релейних шаф сигнальних установок. Одна із затриманих – 34-річна одеситка, яка залучила до підривної діяльності свого 16-річного сина.

Фото: СБУ

Фото: СБУ

Фото: СБУ

Ще двоє затриманих виявилися 16-річними ліцеїстами, які після підпалів на залізниці виготовили вибухівку. Її планували використати для теракту біля адмінбудівлі місцевого ТЦК. Підлітків викрили на етапі підготовки вибухівки.

У Запоріжжі затримано місцевого безробітного, який спалив позашляховик Сил оборони, а потім намагався знищити електропідстанцію на залізничній лінії південного регіону.

У Дарницькому районі Києва затримано ще двох фігурантів. Як зазначили в СБУ, ними виявилися 18-річні наркозалежні, які за вказівкою куратора з ФСБ підпалили релейну шафу столичної залізниці.

Окрім цього додаткові підозри отримали ще четверо підпалювачів з Київської області, яких було затримано декілька тижнів тому. Їхні дії кваліфікували як диверсію, вчинену в складі організованої злочинної групи в умовах воєнного стану.

За всіма фактами правоохоронці під час обшуків виявили мобільні телефона та одяг із доказами злочинів.

Фігурантам повідомили про підозру у вчинені диверсії за попередньою змовою. В разі доведення провини їм може загрожувати довічне позбавлення волі з конфіскацією майна.

Фото: СБУ

Фото: СБУ

Фото: СБУ

Фото: СБУ