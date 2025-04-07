Житель Миколаєва шпигував за кораблями ЗСУ та прикордонників для Росії – отримав 12 років тюрми

Фото: СБУ

Житель Миколаєва, який для росіян шпигував за кораблями Сил оборони біля морського порту у місті, отримав 12 років ув'язнення. Про це повідомила Служба безпеки України.

Кіберфахівці спецслужби затримали чоловіка за місцем проживання у Миколаєві на початку 2024 року, коли той повернувся з розвідувальної вилазки.

За даними правоохоронців, інформатор окупантів шпигував за пунктами портового базування та напрямками рейдів бойових суден ЗСУ і Державної прикордонної служби.

Окрім цього, загарбники сподівалися отримати від фігуранта геолокації запасних командних пунктів сухопутних підрозділів українських військ, що виконують завдання на передовій, зауважує СБУ.

Розслідування встановило, що на росіян працював місцевий безробітний, що потрапив у поле зору окупантів через свої антиукраїнські коментарі в Telegram-каналах.

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"Після вербування чоловік почав обходити прибережну територію портового міста, де фіксував локації українських захисників та позначав відповідні координати на Google-картах", – описує спецслужба.

Вона зауважує, що під час обшуку у помешканні фігуранта вилучили мобільний телефон, з якого той контактував зі своїм куратором – співробітником спецслужби РФ.

За матеріалами СБУ суд призначив чоловіку максимально можливий термін покарання згідно зі статтями, які йому інкримінували.

Йдеться про несанкціоноване поширення інформації щодо спрямування, переміщення зброї, рух, переміщення або розміщення ЗСУ, вчинене в умовах воєнного стану, а також про виправдовування, визнання правомірною, заперечення збройної агресії РФ проти України, глорифікацію її учасників.