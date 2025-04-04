СБУ оголосила підозри російським воєначальникам, що командували обстрілами об'єктів ЮНЕСКО в Одесі

5 листопада 2023 року відбувся російський удар по історичних будівлях у центрі міста

Одеський художній музей після російської атаки 5 листопада 2023 року (Фото: Telegram Олега Кіпера)

Служба безпеки України заочно повідомила про підозру двом російським адміралам та їхньому підлеглому, які командували обстрілами об'єктів Світової спадщини ЮНЕСКО у центрі Одесі 5 листопада 2023 року.

Спецслужба зібрала доказову базу та висновки експертиз щодо цих окупантів. Під час тієї атаки були пошкоджені історичні будівлі, зокрема Палац Потоцького (Одеській художній музей) та Будинок Боффо.

За даними правоохоронців, наказ на здійснення обстрілу віддав російський адмірал Віктор Соколов, на той момент командувач Чорноморського флоту РФ.

Після цього його заступник, віцеадмірал Аркадій Романов, спланував удар та віддав відповідне розпорядження своєму підлеглому – підполковнику Олексію Щербакову, який командує 15 окремою береговою ракетною бригадою ЧФ Росії, зазначає спецслужба.

Під час цієї атаки окупанти використали протикорабельну ракету середнього радіуса дії типу 3М55 "Онікс", додає СБУ.

Правоохоронці повідомили Соколову, Романову та Щербакову про підозри за статтею про воєнні злочини. Максимально їм загрожує довічне ув'язнення.

"Тривають комплексні заходи для притягнення до відповідальності всіх воєнних злочинців рф. Кожного з них буде знайдено і покарано", – підсумовують у спецслужбі.

Фото: СБУ