СБУ: Викрито зрадників, яких Кремль залучає до проєкту про "зовнішнє управління" Україною
Викрито шістьох осіб, яких, за версією слідства, Росія залучає до реалізації проєкту про "зовнішнє управління" Україною. Про це повідомила Служба безпеки України.
За даними спецслужби, вони переховуються у Росії, проголосили себе "єдиною легітимною владою" України й просувають план капітуляції держави.
Цього тижня ватажки вказаного угруповання та інші українські зрадники відвідали форум у Москві, участь у якому взяли також ідеолог російського фашизму Олександр Дугін, депутати Держдуми, блогери й так звані військкори.
Уся риторика заходу була присвячена просуванню тези російського диктатора Володимира Путіна, що для тривалого миру в Україні необхідно створити перехідну адміністрацію під контролем РФ та США.
До складу незаконного утворення увійшли зрадники та колаборанти, які втекли до Росії ще до початку повномасштабної війни.
В СБУ стверджують, що лідером цього угруповання є Дмитро Василець – голова забороненої партії Держава, який уже має заочний термін ув’язнення за підтримку збройної агресії Росії.
До підривної діяльності він залучив:
→ Валентина Рибіна – адвоката Анатолія Шарія, який підозрюється у державній зраді;
→ Олександра Скубченка – "політексперта" з телеканалів Віктора Медведчука, який наразі частий гість в ефірах російських пропагандистів;
→ Олександра Семченка – заступника голови забороненої партії Держава, який раніше проживав у Києві, а зараз переховується в Росії;
→ Павла Оніщенка – очільника прокремлівського об’єднання "Слобожанська січ";
→ пропагандиста Віктора Малафеєва, який виступає на російському телебаченні з антиукраїнськими наративами й збирає кошти на придбання озброєнь для окупантів;
→ проросійського агітатора в Криму Максима Шихалєєва, який ще у 2014 році підтримав захоплення півострова та пішов на співпрацю з Росією.
За даними СБУ, вони створили сайт за аналогом з офіційними сторінками органів влади України, оголосили про проведення "онлайн-референдуму" щодо майбутнього держави, а також розробили копію порталу "Дія", щоб сфальсифікувати результати фейкового голосування.
За матеріалами провадження, після створення антиукраїнського осередку у Москві фігуранти отримали завдання від своїх російських кураторів сформувати власні "філії" в країнах Європейського Союзу як "альтернативу" дипломатичним представництвам України.
Слідчі СБУ повідомили їм про підозру за статтею про дії, вчинені з метою насильницької зміни чи повалення конституційного ладу або захоплення державної влади, а також про вчинення таких дій у складі групи.
- 21 лютого 2025 року СБУ повідомила, що фіксує значну активізацію російських спецслужб у проведенні інформаційно-психологічних спецоперацій.
- 13 березня в СБУ заявили про активізацію російських спецслужб в інформаційному просторі із залученням кишенькових пропагандистів, блогерів і так званих експертів.