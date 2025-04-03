СБУ: Викрито зрадників, яких Кремль залучає до проєкту про "зовнішнє управління" Україною

Їм інкримінують дії, вчинені з метою насильницької зміни чи повалення конституційного ладу або захоплення влади

Служба безпеки України (Фото: пресслужба СБУ)

Викрито шістьох осіб, яких, за версією слідства, Росія залучає до реалізації проєкту про "зовнішнє управління" Україною. Про це повідомила Служба безпеки України.

За даними спецслужби, вони переховуються у Росії, проголосили себе "єдиною легітимною владою" України й просувають план капітуляції держави.

Цього тижня ватажки вказаного угруповання та інші українські зрадники відвідали форум у Москві, участь у якому взяли також ідеолог російського фашизму Олександр Дугін, депутати Держдуми, блогери й так звані військкори.

Уся риторика заходу була присвячена просуванню тези російського диктатора Володимира Путіна, що для тривалого миру в Україні необхідно створити перехідну адміністрацію під контролем РФ та США.

До складу незаконного утворення увійшли зрадники та колаборанти, які втекли до Росії ще до початку повномасштабної війни.

В СБУ стверджують, що лідером цього угруповання є Дмитро Василець – голова забороненої партії Держава, який уже має заочний термін ув’язнення за підтримку збройної агресії Росії.

До підривної діяльності він залучив:

→ Валентина Рибіна – адвоката Анатолія Шарія, який підозрюється у державній зраді;

→ Олександра Скубченка – "політексперта" з телеканалів Віктора Медведчука, який наразі частий гість в ефірах російських пропагандистів;

→ Олександра Семченка – заступника голови забороненої партії Держава, який раніше проживав у Києві, а зараз переховується в Росії;

→ Павла Оніщенка – очільника прокремлівського об’єднання "Слобожанська січ";

→ пропагандиста Віктора Малафеєва, який виступає на російському телебаченні з антиукраїнськими наративами й збирає кошти на придбання озброєнь для окупантів;

→ проросійського агітатора в Криму Максима Шихалєєва, який ще у 2014 році підтримав захоплення півострова та пішов на співпрацю з Росією.

За даними СБУ, вони створили сайт за аналогом з офіційними сторінками органів влади України, оголосили про проведення "онлайн-референдуму" щодо майбутнього держави, а також розробили копію порталу "Дія", щоб сфальсифікувати результати фейкового голосування.

За матеріалами провадження, після створення антиукраїнського осередку у Москві фігуранти отримали завдання від своїх російських кураторів сформувати власні "філії" в країнах Європейського Союзу як "альтернативу" дипломатичним представництвам України.

Слідчі СБУ повідомили їм про підозру за статтею про дії, вчинені з метою насильницької зміни чи повалення конституційного ладу або захоплення державної влади, а також про вчинення таких дій у складі групи.

21 лютого 2025 року СБУ повідомила, що фіксує значну активізацію російських спецслужб у проведенні інформаційно-психологічних спецоперацій.

13 березня в СБУ заявили про активізацію російських спецслужб в інформаційному просторі із залученням кишенькових пропагандистів, блогерів і так званих експертів.