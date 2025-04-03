Росія активізувала інформаційну операцію проти України – Служба зовнішньої розвідки

Російський загарбник (Фото: ресурс окупантів)

Служба зовнішньої розвідки фіксує перехід у гостру фазу ворожої інформаційної операції, яку веде Росія проти України. Про це повідомила пресслужба відомства.

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У розвідці заявили, що мета цієї операції – "ліквідувати українську державність не на полі бою, а в головах людей".

Це відбувається через делегітимізацію української влади, знецінення демократичних інституцій та нав’язування зовнішньополітичного сценарію з ознаками контрольованої капітуляції. Операція проводиться із залученням можливостей спецслужб РФ під загальною координацією так званої адміністрації президента держави-агресорки.

Сутність операції полягає в тому, що під виглядом "миротворчих ініціатив" і "аналітичного дискурсу" українському та міжнародному суспільству нав’язується думка про:

→ нібито втрату легітимності українською владою через непроведення виборів під час воєнного стану;

→ потребу в "тимчасовій адміністрації" під егідою Організації об’єднаних націй, США, Європейського Союзу або навіть у "форматі четвірки" з Росією;

→ неможливість укладення РФ мирної угоди з українською владою, що, за задумом ворога, має стати casus belli для зміни політичного курсу.

"Такі наративи є не просто дезінформацією, а елементом спецоперації з примусу України до політичної капітуляції під виглядом "мирного врегулювання"", – йдеться у повідомленні.

За інформацією розвідки, операція проводиться через формально західні або "нейтральні" медіа, які виступають як проксі для російських тез. Зокрема, згадуються медіа з Угорщини, Польщі та Франції, а також анонімні Telegram-канали, які видають себе за "інсайдерів" у Збройних Силах України чи політичному керівництві.

Крім цього, окупанти реалізують операцію через хвилю емоційних відео в TikTok і YouTube з наративами "Захід більше не підтримує Україну", "нас обманули", "потрібні зміни у владі" тощо, масове поширення матеріалів деструктивного характеру в соціальних мережах із підключенням ботів та акаунтів, пов’язаних із проросійськими структурами в Європі та Латинській Америці, а також залучення українських фігурантів кримінальних проваджень про державну зраду для легітимації наративів.

Ці дії супроводжуються інфільтрацією кремлівських наративів у структури впливу країн-партнерів України, зокрема через організацію публічних "дискусій" на теми легітимності влади, перспектив переговорів без участі України та нібито "втрати довіри" до Києва, наголосили в СЗР.