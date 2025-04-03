Россия активизировала информационную операцию против Украины – Служба внешней разведки

Российский захватчик (Фото: ресурс окупантов)

Служба внешней разведки фиксирует переход в острую фазу вражеской информационной операции, которую ведет Россия против Украины. Об этом сообщила пресс-служба ведомства.

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В разведке заявили, что цель этой операции – "ликвидировать украинскую государственность не на поле боя, а в головах людей".

Это происходит через делегитимизацию украинской власти, обесценивание демократических институтов и навязывание внешнеполитического сценария с признаками контролируемой капитуляции. Операция производится с привлечением возможностей спецслужб РФ под общей координацией так называемой администрации президента государства-агрессора.

Суть операции состоит в том, что под видом "миротворческих инициатив" и "аналитического дискурса" украинскому и международному обществу навязывается мнение о:

→ якобы потере легитимности украинскими властями из-за непроведения выборов во время военного положения;

→ потребности во временной администрации под эгидой Организации объединенных наций, США, Европейского Союза или даже в формате четверки с Россией;

→ невозможности заключения РФ мирного соглашения с украинскими властями, что, по замыслу врага, должно стать casus belli для изменения политического курса.

"Такие нарративы не просто дезинформация, а элемент спецоперации по принуждению Украины к политической капитуляции под видом "мирного урегулирования"", – говорится в сообщении.

По информации разведки, операция проводится через формально западные или "нейтральные" медиа, выступающие в качестве прокси для российских тезисов. В частности, упоминаются медиа из Венгрии, Польши и Франции, а также анонимные Telegram-каналы, выдающие себя за "инсайдеров" в Вооруженных Силах Украины или политическом руководстве.

Кроме этого, оккупанты реализуют операцию через волну эмоциональных видео в TikTok и YouTube с нарративами "Запад больше не поддерживает Украину", "нас обманули", "нужны изменения во власти" и т.п., массовое распространение материалов деструктивного характера в социальных сетях с подключением ботов и аккаунтов, связанных с российскими структурами в Европе и Латинской Америке, а также привлечение украинских фигурантов уголовных производств о государственной измене для легитимации нарративов.

Эти действия сопровождаются инфильтрацией кремлевских нарративов в структуры влияния стран-партнеров Украины, в частности, через организацию публичных "дискуссий" на темы легитимности власти, перспектив переговоров без участия Украины и якобы "потери доверия" к Киеву, подчеркнули в СВР.