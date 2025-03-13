СБУ предупредила украинцев об активизации российской пропаганды

Речь идет о создании и распространении в социальных сетях антиукраинского контента

Служба безопасности Украины (Фото: пресс-служба СБУ)

Служба безопасности Украины фиксирует активизацию российских спецслужб в информационном пространстве с привлечением карманных пропагандистов, блогеров и так называемых экспертов. Об этом сообщила пресс-служба СБУ.

По информации спецслужбы, эти лица создают и распространяют антиукраинский контент, который в основном через ботофермы враг пытается "разгонять" в социальных сетях и подконтрольных ресурсах.

В частности, среди распространяемых тезисов:

→ отработка кремлевских нарративов о войне России против Украины;

→ акценты, направленные на нарушение территориальной целостности и суверенитета Украины;

→ информационные кампании против военно-политического руководства Украины;

→ тезисы о "потере субъектности" во время переговоров на международной арене;

→ распространение упаднических настроений, закамуфлированных под якобы нейтральные экспертные оценки, на самом деле работающие в интересах Москвы.

"Вбросы и обсуждение этих нарративов внутри нашего государства являются частью российской стратегии. А попытки врага направлены на расшатывание общественно-политической ситуации в Украине, снижение уровня международной поддержки, создание иллюзии протестных настроений и искажение данных о ситуации на фронте", – говорится в сообщении.

СБУ напомнило, что подобные действия в пользу государства-агрессора содержат признаки уголовных правонарушений и подпадают сразу под несколько статей. В частности, они могут квалифицироваться как государственная измена. За это преступление предусмотрено пожизненное лишение свободы.

В спецслужбе добавили, что с начала полномасштабного вторжения России СБУ в рамках противодействия российской информационной агрессии открыла 2500 уголовных производств в отношении интернет-агитаторов, распространявших антиукраинский контент. Подозрения получили более 1700 человек. К настоящему времени в законную силу вступили уже более 800 приговоров суда.

21 февраля 2025 года СБУ сообщила, что фиксирует значительную активизацию российских спецслужб в проведении информационно-психологических спецопераций.

27 февраля Буданов заявил, что российская программа дезинформации по противодействию мобилизации в Украине работает серьезно и оказывает влияние на сознание населения.