Буданов признал, что кампания РФ по срыву мобилизации влияет на сознание украинцев

Кирилл Буданов (Фото: Валентина Полищук/LIGA.net)

Российская программа дезинформации по противодействию мобилизации в Украине работает серьезно и оказывает влияние на сознание населения. Об этом в интервью Укринформу рассказал начальник Главного управления разведки Министерства обороны Кирилл Буданов.

По его словам, иногда Украине удается противодействовать российской пропаганде, а иногда нет.

"Есть и проигрыши наши, но есть и достижения. Здесь, думаю, все это поймут. Вариант нашего такого всегосударственного, скажем так, ну пока не победы, давайте дипломатически скажем. В этом смысле это массированная программа дезинформации, которую они развернули по поводу противодействия мобилизации. Ну давайте признаем, программа работает серьезно и имеет влияние на сознание нашего населения", — заявил Буданов.

Он отметил, что это специальная информационная операция, и она усиливает имеющиеся проблемы, касающиеся мобилизации в Украине.

"Но вы посмотрите, на самом деле один-два каких-то таких резких случая происходит в неделю где-то примерно. Но ты когда смотришь интернет, создается впечатление, что это каждый день штук по 100 минимум происходит", – сказал глава ГУР, добавив, что это и есть пример профессиональной информационно-психологической операции по влиянию на сознание.