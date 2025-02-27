Буданов визнав, що кампанія РФ щодо протидії мобілізації має вплив на свідомість українців

Кирило Буданов (Фото: Валентина Поліщук/LIGA.net)

Російська програма дезінформації для протидії мобілізації в Україні працює серйозно і має вплив на свідомість населення. Про це в інтерв’ю Укрінформу розповів начальник Головного управління розвідки Міністерства оборони Кирило Буданов.

За його словами, інколи Україні вдається протидіяти російській пропаганді, а інколи ні.

"Є й програші наші, але є й здобутки. Тут, думаю, всі це зрозуміють. Варіант нашого такого вседержавного, скажімо так, ну поки що не перемоги, давайте дипломатично скажемо. В цьому сенсі це масована програма дезінформації, яку вони розгорнули щодо протидії мобілізації. Ну визнаймо, програма працює серйозно і має вплив на свідомість нашого населення", – заявив Буданов.

Він зазначив, що це спеціальна інформаційна операція, і вона підсилює наявні проблеми, які стосуються мобілізації в Україні.

"Але ви подивіться, насправді один-два якихось таких різких випадки відбувається в тиждень десь приблизно. Але ти коли дивишся інтернет, створюється враження, що це кожного дня штук по 100 мінімум відбувається", – сказав очільник ГУР, додавши, що це і є приклад професійної інформаційно-психологічної операції щодо впливу на свідомість.