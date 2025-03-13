СБУ попередила українців про активізацію російської пропаганди
Служба безпеки України фіксує активізацію російських спецслужб в інформаційному просторі із залученням кишенькових пропагандистів, блогерів і так званих експертів. Про це повідомила пресслужба СБУ.
За інформацією спецслужби, ці особи створюють і поширюють антиукраїнський контент, який надалі здебільшого через ботоферми ворог намагається "розганяти" у соціальних мережах і підконтрольних ресурсах.
Зокрема, серед поширюваних тез:
→ відпрацювання кремлівських наративів про війну Росії проти України;
→ акценти, спрямовані на порушення територіальної цілісності та суверенітету України;
→ інформаційні кампанії проти військово-політичного керівництва України;
→ тези про "втрату суб’єктності" під час переговорів на міжнародній арені;
→ розповсюдження занепадницьких настроїв, закамуфльованих під нібито нейтральні експертні оцінки, які насправді працюють в інтересах Москви.
"Вкиди та обговорення цих наративів всередині нашої держави є частиною російської стратегії. А спроби ворога спрямовані на розхитування суспільно-політичної ситуації в Україні, зниження рівня міжнародної підтримки, створення ілюзії протестних настроїв і спотворення даних про ситуацію на фронті", – йдеться у повідомленні.
СБУ нагадала, що подібні дії на користь держави-агресорки містять ознаки кримінальних правопорушень і підпадають одразу під декілька статей. Зокрема, вони можуть кваліфікуватися як державна зрада. За цей злочин передбачене довічне позбавлення волі.
У спецслужбі додали: від початку повномасштабного вторгнення Росії СБУ у межах протидії російській інформаційній агресії відкрила 2500 кримінальних проваджень щодо інтернет-агітаторів, які поширювали антиукраїнський контент. Повідомлено про підозру понад 1700 особам. На цей час законної сили набрали вже більш як 800 вироків суду.
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