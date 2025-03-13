СБУ попередила українців про активізацію російської пропаганди

Служба безпеки України (Фото: пресслужба СБУ)

Служба безпеки України фіксує активізацію російських спецслужб в інформаційному просторі із залученням кишенькових пропагандистів, блогерів і так званих експертів. Про це повідомила пресслужба СБУ.

За інформацією спецслужби, ці особи створюють і поширюють антиукраїнський контент, який надалі здебільшого через ботоферми ворог намагається "розганяти" у соціальних мережах і підконтрольних ресурсах.

Зокрема, серед поширюваних тез:

→ відпрацювання кремлівських наративів про війну Росії проти України;

→ акценти, спрямовані на порушення територіальної цілісності та суверенітету України;

→ інформаційні кампанії проти військово-політичного керівництва України;

→ тези про "втрату суб’єктності" під час переговорів на міжнародній арені;

→ розповсюдження занепадницьких настроїв, закамуфльованих під нібито нейтральні експертні оцінки, які насправді працюють в інтересах Москви.

"Вкиди та обговорення цих наративів всередині нашої держави є частиною російської стратегії. А спроби ворога спрямовані на розхитування суспільно-політичної ситуації в Україні, зниження рівня міжнародної підтримки, створення ілюзії протестних настроїв і спотворення даних про ситуацію на фронті", – йдеться у повідомленні.

СБУ нагадала, що подібні дії на користь держави-агресорки містять ознаки кримінальних правопорушень і підпадають одразу під декілька статей. Зокрема, вони можуть кваліфікуватися як державна зрада. За цей злочин передбачене довічне позбавлення волі.

У спецслужбі додали: від початку повномасштабного вторгнення Росії СБУ у межах протидії російській інформаційній агресії відкрила 2500 кримінальних проваджень щодо інтернет-агітаторів, які поширювали антиукраїнський контент. Повідомлено про підозру понад 1700 особам. На цей час законної сили набрали вже більш як 800 вироків суду.

21 лютого 2025 року СБУ повідомила, що фіксує значну активізацію російських спецслужб у проведенні інформаційно-психологічних спецоперацій.

27 лютого Буданов заявив, що російська програма дезінформації для протидії мобілізації в Україні працює серйозно і має вплив на свідомість населення.