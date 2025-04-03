СБУ: Разоблачены предатели, которых РФ привлекла к проекту о "внешнем управлении" Украиной

Им инкриминируют действия, совершенные с целью насильственного изменения или свержения конституционного строя или захвата власти

Служба безопасности Украины (Фото: пресс-служба СБУ)

Разоблачены шесть человек, которых, по версии следствия, Россия привлекает к реализации проекта о "внешнем управлении" Украиной. Об этом сообщила Служба безопасности Украины.

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По данным спецслужбы, они прячутся в России, провозгласили себя "единственной легитимной властью" Украины и продвигают план капитуляции государства.

На этой неделе предводители указанной группировки и другие украинские предатели посетили форум в Москве, участие в котором приняли также идеолог российского фашизма Александр Дугин, депутаты Госдумы, блогеры и так называемые военные корреспонденты.

Вся риторика мероприятия была посвящена продвижению тезиса российского диктатора Владимира Путина, что для продолжительного мира в Украине необходимо создать переходную администрацию под контролем РФ и США.

В состав незаконного образования вошли предатели и коллаборанты, бежавшие в Россию еще до начала полномасштабной войны.

В СБУ утверждают, что лидером этой группировки является Дмитрий Василец – глава запрещенной партии "Держава", уже имеющий заочный срок заключения за поддержку вооруженной агрессии России.

К подрывной деятельности он привлек:

→ Валентина Рыбина – адвоката Анатолия Шария, подозреваемого в государственной измене;

→ Александра Скубченко – "политэксперта" с телеканалов Виктора Медведчука, который сейчас частый гость в эфирах российских пропагандистов;

→ Александра Семченко – заместителя председателя запрещенной партии "Держава", ранее проживавший в Киеве, а сейчас скрывающийся в России;

→ Павла Онищенко – руководителя прокремлевского объединения "Слобожанская сечь";

→ пропагандиста Виктора Малафеева, выступающего на российском телевидении с антиукраинскими нарративами и собирающего средства на приобретение вооружений для оккупантов;

→ пророссийского агитатора в Крыму Максима Шихалеева, еще в 2014 году поддержавшего захват полуострова и сотрудничающего с Россией.

По данным СБУ, они создали сайт по аналогу с официальными страницами органов власти Украины, объявили о проведении "онлайн-референдума" по поводу будущего государства, а также разработали копию портала "Дия", чтобы сфальсифицировать результаты фейкового голосования.

По материалам производства, после создания антиукраинской ячейки в Москве фигуранты получили задачу от своих российских кураторов сформировать собственные "филиалы" в странах Европейского Союза как "альтернативу" дипломатическим представительствам Украины.

Следователи СБУ сообщили им о подозрении по статье о действиях, совершенных с целью насильственного изменения или свержения конституционного строя или захвата государственной власти, а также о совершении таких действий в составе группы.

21 февраля 2025 года СБУ сообщила, что фиксирует значительную активизацию российских спецслужб в проведении информационно-психологических спецопераций.

13 марта в СБУ заявили об активизации российских спецслужб в информационном пространстве с привлечением карманных пропагандистов, блогеров и так называемых экспертов.