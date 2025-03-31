Удар по драмтеатру Чернігова у 2023-му: двоє генералів РФ отримали підозри від СБУ

Наслідки удару (Фото: Telegram-канал Ігоря Клименка)

В Україні оголосили про заочну підозру ще двом російським генералам, які наказали ударити "Іскандером" по драмтеатру в Чернігові у серпні 2023 року, тоді загинули семеро людей, ще десятки отримали поранення. Про це повідомили Служба безпеки України та Офіс генерального прокурора.

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Спецслужба зібрала доказову базу на ще двох російських генералів, які командували повітряним ударом по Чернігову 19 серпня 2023 року. Того дня окупанти завдали ракетного удару по Чернігівському обласному академічному музично-драматичному театру імені Тараса Шевченка.

Унаслідок ворожої атаки загинули семеро людей, серед яких шестирічна дитина. Ще понад 200 осіб отримали поранення різного ступеня тяжкості.

За версією слідства, наказ на здійснення удару по цивільному об’єкту віддав генерал-лейтенант Михайло Зусько – перший заступник командувача – начальник штабу угруповання військ "Запад" Збройних сил Росії.

Перед цим він отримав відповідне розпорядження від свого керівника – російського генерал-полковника Євгена Нікіфорова, якому СБУ раніше повідомила про підозру.

Згодом Зусько дав вказівку реалізувати наказ начальнику управління ракетних військ ворожого угруповання – генерал-майору Олександру Драговаловському.

Відомо, що росіяни застосували крилату ракету оперативно-тактичного ракетного комплексу "Іскандер-М", яку запустили з Курської області.

Тоді крім загиблих і постраждалих людей було пошкоджено багатоквартирні будинки, адмінбудівлі та приватні автомобілі громадян.

Зуську та Драговаловському оголосили про підозру за статтею про порушення законів та звичаїв війни, вчинене за попередньою змовою групою осіб.

Фото: СБУ