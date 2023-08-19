У мережі поширилося відео, на якому зафіксовано удар російської ракети по Чернігову.
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Відео опубліковано вже на дуже великій кількості пабліків.
У кадрі городяни роблять селфі – дівчину знімають на відео. У цей момент за її спиною прилітає ракета та вибухає.
- 19 серпня близько 11:30 російські терористи вдарили по центру Чернігова, ймовірно, балістичною ракетою.
- Удар Росії по Чернігову був по виставці виробників дронів, повідомили у телемарафоні.
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