У мережі поширилося відео, на якому зафіксовано удар російської ракети по Чернігову.

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Відео опубліковано вже на дуже великій кількості пабліків.

У кадрі городяни роблять селфі – дівчину знімають на відео. У цей момент за її спиною прилітає ракета та вибухає.

19 серпня близько 11:30 російські терористи вдарили по центру Чернігова, ймовірно, балістичною ракетою.

Удар Росії по Чернігову був по виставці виробників дронів, повідомили у телемарафоні.

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