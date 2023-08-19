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Момент удару ракети Росії по центру Чернігова потрапив у кадр, городяни робили селфі – відео видео

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19.08.2023, 12:59
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У мережі поширилося відео, на якому зафіксовано удар російської ракети по Чернігову.

Відео опубліковано вже на дуже великій кількості пабліків.

У кадрі городяни роблять селфі – дівчину знімають на відео. У цей момент за її спиною прилітає ракета та вибухає.

Читайте також: Російська ракета потрапила в середмістя Чернігова. Зеленський показав відео наслідків

Наталія Медведєва
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війначернігівракетний удар
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