В сети распространилось видео, на котором зафиксирован удар российской ракеты по Чернигову.

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Видео опубликовано уже на очень большом количестве пабликов.

В кадре горожане делают селфи – девушку снимают на видео. В этот момент за ее спиной прилетает ракета и взрывается.

19 августа около 11:30 российские террористы ударили по центру Чернигова, вероятно, баллистической ракетой.

Удар России по Чернигову был по выставке производителей дронов, сообщили в телемарафоне.

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