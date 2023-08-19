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Момент удара ракеты России по центру Чернигова попал в кадр, горожане делали селфи – видео видео

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19.08.2023, 12:59
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В сети распространилось видео, на котором зафиксирован удар российской ракеты по Чернигову.

Видео опубликовано уже на очень большом количестве пабликов.

В кадре горожане делают селфи – девушку снимают на видео. В этот момент за ее спиной прилетает ракета и взрывается.

Читайте также: Российская ракета попала в самый центр Чернигова. Зеленский показал видео последствий

Наталья Медведева
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