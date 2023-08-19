Сегодня, 19 августа, российская ракета попала в самый центр Чернигова. Президент Владимир Зеленский показал видео последствий.

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"Вот что такое соседство с террористическим государством, вот против чего мы объединяем весь мир. Российская ракета попала прямо в центр города, в наш Чернигов. Площадь, политехника, театр", – написал Зеленский.

Президент сообщил, что в результате российского ракетного удара в Чернигове есть погибшие и раненые.

19 августа около 11:30 российские террористы ударили по центру Чернигова, вероятно, баллистической ракетой.

Удар России по Чернигову был по выставке производителей дронов, сообщили в телемарафоне.

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