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Российская ракета попала в самый центр Чернигова. Зеленский показал видео последствий видео

Цей матеріал також доступний українською
19.08.2023, 12:38
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Сегодня, 19 августа, российская ракета попала в самый центр Чернигова. Президент Владимир Зеленский показал видео последствий.

"Вот что такое соседство с террористическим государством, вот против чего мы объединяем весь мир. Российская ракета попала прямо в центр города, в наш Чернигов. Площадь, политехника, театр", – написал Зеленский.

Президент сообщил, что в результате российского ракетного удара в Чернигове есть погибшие и раненые.

Наталья Медведева
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Владимир Зеленскийвойнаракетный ударчернигов
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