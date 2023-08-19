Сьогодні, 19 серпня, російська ракета влучила по центру Чернігова. Президент Володимир Зеленський показав відео наслідків.
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"Ось що таке сусідство з терористичною державою, ось проти чого ми об’єднуємо увесь світ. Російська ракета влучила просто в центр міста, у наш Чернігів. Площа, політехніка, театр", – написав Зеленський.
Президент повідомив, що внаслідок російського ракетного удару у Чернігові є загиблі та поранені.
- 19 серпня близько 11:30 російські терористи вдарили по центру Чернігова, ймовірно, балістичною ракетою.
- Удар Росії по Чернігову був по виставці виробників дронів, повідомили у телемарафоні.
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