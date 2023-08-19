Удар Росії по багатолюдному центру Чернігова був "по виставці дронів", повідомили у телемарафоні

У суботу в Чернігові була виставка виробників дронів – і держава-терорист Росія здійснила черговий воєнний злочин: завдала туди удар ракетою – по центру міста, де у вихідний день завжди багатолюдно, по цивільному об'єкту. Про "виставку дронів" повідомила в ефірі телемарафону журналістка Олександра Денисенка з місця подій.

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"Була виставка виробників дронів. І саме сюди був приліт", – сказала вона.

Вона додала, що, можливо, це була ракета "Іскандер", але це непідтверджена інформація.

"Ми в укритті. Є поранені. Про загиблих інформації поки що немає", – повідомила журналістка.

19 серпня близько 11:30 російські терористи вдарили по центру Чернігова , ймовірно, балістичною ракетою.

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