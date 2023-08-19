Удар Росії по багатолюдному центру Чернігова був "по виставці дронів", повідомили у телемарафоні
19.08.2023, 12:05
Чернігів (ілюстративний скріншот)
У суботу в Чернігові була виставка виробників дронів – і держава-терорист Росія здійснила черговий воєнний злочин: завдала туди удар ракетою – по центру міста, де у вихідний день завжди багатолюдно, по цивільному об'єкту. Про "виставку дронів" повідомила в ефірі телемарафону журналістка Олександра Денисенка з місця подій.
Читайте нас у Telegram: тільки важливі та перевірені новини
"Була виставка виробників дронів. І саме сюди був приліт", – сказала вона.
Вона додала, що, можливо, це була ракета "Іскандер", але це непідтверджена інформація.
"Ми в укритті. Є поранені. Про загиблих інформації поки що немає", – повідомила журналістка.
- 19 серпня близько 11:30 російські терористи вдарили по центру Чернігова , ймовірно, балістичною ракетою.
Якщо Ви помітили орфографічну помилку, виділіть її мишкою і натисніть Ctrl+Enter.
Останні новини
Коментарі