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Удар Росії по багатолюдному центру Чернігова був "по виставці дронів", повідомили у телемарафоні

Этот материал также доступен на русском
19.08.2023, 12:05
Удар Росії по багатолюдному центру Чернігова був
Чернігів (ілюстративний скріншот)

У суботу в Чернігові була виставка виробників дронів – і держава-терорист Росія здійснила черговий воєнний злочин: завдала туди удар ракетою – по центру міста, де у вихідний день завжди багатолюдно, по цивільному об'єкту. Про "виставку дронів" повідомила в ефірі телемарафону журналістка Олександра Денисенка з місця подій.

"Була виставка виробників дронів. І саме сюди був приліт", – сказала вона.

Вона додала, що, можливо, це була ракета "Іскандер", але це непідтверджена інформація.

"Ми в укритті. Є поранені. Про загиблих інформації поки що немає", – повідомила журналістка.

Наталія Медведєва
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