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Удар России по многолюдному центру Чернигова был "по выставке дронов", сообщили в марафоне

Цей матеріал також доступний українською
19.08.2023, 12:05
Удар России по многолюдному центру Чернигова был
Чернигов (иллюстративный скриншот)

В субботу в Чернигове была выставка производителей дронов, – и государство-теророрист Россия совершило очередное военное преступление: нанесло туда удар ракетой – по центру города, где в выходной день всегда многолюдно, по гражданскому объекту. О "выставке дронов" сообщила в эфире телемарафона журналистка Александра Денисенко с места событий.

"Была выставка производителей дронов. И именно сюда был прилет", – сказала она.

Она добавила, что возможно, это была ракета "Искандер", но это неподтвержденная информация.

"Мы в укрытии. Есть раненые. О погибших информации пока нет", – сообщила журналистка.

Наталья Медведева
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войнаракетный удардрончернигов
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