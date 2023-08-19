Удар России по многолюдному центру Чернигова был "по выставке дронов", сообщили в марафоне

В субботу в Чернигове была выставка производителей дронов, – и государство-теророрист Россия совершило очередное военное преступление: нанесло туда удар ракетой – по центру города, где в выходной день всегда многолюдно, по гражданскому объекту. О "выставке дронов" сообщила в эфире телемарафона журналистка Александра Денисенко с места событий.

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"Была выставка производителей дронов. И именно сюда был прилет", – сказала она.

Она добавила, что возможно, это была ракета "Искандер", но это неподтвержденная информация.

"Мы в укрытии. Есть раненые. О погибших информации пока нет", – сообщила журналистка.

19 августа около 11:30 российские террористы ударили по центру Чернигова, вероятно, баллистической ракетой.

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