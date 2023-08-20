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Росія налаштувала "Іскандер-М" так, щоб уразити якомога більше людей у Чернігові – ОГП

Этот материал также доступен на русском
20.08.2023, 20:51
Росія налаштувала
Фото - Валентина Поліщук, LIGA.net

Під час ракетної атаки по Чернігову росіяни налаштували ракету "Іскандер-М" таким чином, щоб вона максимально уразила людей на відкритій місцевості. Про це в ефірі телемарафону повідомив керівник Департаменту протидії злочинам, скоєним під час збройного конфлікту, Офісу генпрокурора Юрій Бєлоусов.

"Основна сила вибуху була спрямована все-таки не на драмтеатр. Це важлива деталь. Росіяни використали ракету "Іскандер-М", і є кілька налаштувань цієї ракети. Цілком логічно, що якби їхньою ціллю була саме виставка, то налаштування ракети робилось би таким чином, щоб вибух відбувся після дотику до цілі. Або після проникнення в ціль", – сказав керівник "департаменту війни".

Бєлоусов зазначив, що ці налаштування встановлюються заздалегідь.

"Тут було використане інше налаштування. Ракета була налаштована таким чином, що вона підірвалась у повітрі. Такий вид налаштування робиться для того, щоб збільшити максимально ураження живої сили на відкритій місцевості. Росіяни не могли не знати про це, цей вид налаштування встановлюється свідомо", – сказав представник ОГП.

Він наголосив, що наразі слідством вивчаються як обставини та умови організації і проведення виставки дронів, так і організація обстрілу і його виконавці.

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Оксана Житнюк
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