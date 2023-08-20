Россия настроила Искандер-М так, чтобы поразить как можно больше людей в Чернигове – ОГП

Во время ракетной атаки по Чернигову россияне настроили ракету Искандер-М таким образом, чтобы она максимально поразила людей на открытой местности. Об этом в эфире телемарафона сообщил руководитель Департамента противодействия преступлениям, совершенным в ходе вооруженного конфликта, Офиса генпрокурора Юрий Белоусов.

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"Основная сила взрыва была направлена все-таки не на драмтеатр. Это важная деталь. Россияне использовали ракету Искандер-М, и есть несколько настроек этой ракеты. Вполне логично, что если бы их целью была именно выставка, то настройка ракеты проводилась бы таким образом, чтобы взрыв произошел после прикосновения к цели. Или после проникновения в цель", – сказал руководитель "департамента войны".

Белоусов отметил, что эти настройки устанавливаются заранее.

"Здесь была использована другая настройка. Ракета была настроена таким образом, что она взорвалась в воздухе. Такой вид настройки делается для того, чтобы увеличить максимальное поражение живой силы на открытой местности. Россияне не могли не знать об этом, этот вид настройки устанавливается сознательно", – сказал представитель ОГП.

Он отметил, что следствием изучаются как обстоятельства и условия организации и проведения выставки дронов, так и организация обстрела и его исполнители.

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