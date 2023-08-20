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В Чернигове завершили поисково-спасательную операцию. Число раненых возросло до 148

Цей матеріал також доступний українською
20.08.2023, 09:50
В Чернигове завершили поисково-спасательную операцию. Число раненых возросло до 148 - Фото
Последствия удара России по Чернигову (Фото: ЕРА)

До 148 человек возросло количество пострадавших в результате ракетного удара России по центру Чернигова днем 19 августа. Об этом в эфире телемарафона сообщил глава областной военной администрации Черниговской области Вячеслав Чаус.

"Враг вчера унес жизни семи человек и еще 148 человек обратились за медицинской помощью или были доставлены раненными в больницы", – проинформировал он.

По состоянию на 6:20 (20 августа. – Ред.) в больницах Чернигова остается 41 человек. Им предоставляется вся необходимая медицинская помощь, 15 человек были прооперированы, добавил Чаус.

Повреждения получили более 500 квартир, это более 60 домов, которые находились рядом с местом, куда прилетела ракета.

Вчера стало известно, что среди погибших – шестилетний ребенок. Ее мама находится в больнице в тяжелом состоянии.

Смотрите также: МВД показало, как ликвидируют последствия ракетного удара по центру Чернигова – видео

Милана Головань
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войначернигов
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