В Чернигове завершили поисково-спасательную операцию. Число раненых возросло до 148
До 148 человек возросло количество пострадавших в результате ракетного удара России по центру Чернигова днем 19 августа. Об этом в эфире телемарафона сообщил глава областной военной администрации Черниговской области Вячеслав Чаус.
"Враг вчера унес жизни семи человек и еще 148 человек обратились за медицинской помощью или были доставлены раненными в больницы", – проинформировал он.
По состоянию на 6:20 (20 августа. – Ред.) в больницах Чернигова остается 41 человек. Им предоставляется вся необходимая медицинская помощь, 15 человек были прооперированы, добавил Чаус.
Повреждения получили более 500 квартир, это более 60 домов, которые находились рядом с местом, куда прилетела ракета.
Вчера стало известно, что среди погибших – шестилетний ребенок. Ее мама находится в больнице в тяжелом состоянии.
- 19 августа 2023 года около 11:30 российские террористы ударили по центру Чернигова, вероятно, баллистической ракетой.
- Удар России по Чернигову был по выставке производителей дронов, сообщили в телемарафоне.
- Момент удара попал на видео.
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