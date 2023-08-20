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У Чернігові завершили пошуково-рятувальну операцію. Кількість поранених зросла до 148

Этот материал также доступен на русском
20.08.2023, 09:50
У Чернігові завершили пошуково-рятувальну операцію. Кількість поранених зросла до 148 - Фото
Наслідки удару Росії по Чернігову (Фото: ЕРА)

До 148 осіб зросла кількість постраждалих внаслідок ракетного удару Росії по центру Чернігова вдень 19 серпня. Про це в ефірі телемарафону повідомив голова обласної військової адміністрації Чернігівської області В'ячеслав Чаус.

"Ворог учора забрав життя сімох людей і ще 148 осіб звернулися по медичну допомогу або були доставлені пораненими до лікарень", – проінформував він.

Станом на 6:20 (20 серпня. – Ред.) у лікарнях Чернігова залишається 41 людина. Їм надається вся необхідна медична допомога, 15 людей було прооперовано, додав Чаус.

Пошкоджень зазнали понад 500 помешкань, це понад 60 будинків, які перебували поруч із місцем, куди прилетіла ракета.

Вчора стало відомо, що серед загиблих – шестирічна дитина. Її мати наразі перебуває у лікарні у важкому стані.

Дивиться також: МВС показало, як ліквідують наслідки ракетного удару по центру Чернігова – відео

Мілана Головань
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